О моббинге, домашнем насилии и "первородном грехе". Рижанка в студии "Голоса Америки"

Словно бы не догадываясь о такой простой вещи - или желая перехватить инициативу у валящего все в одну кучу корреспондента, - под занавес вполне дельной беседы Дарья Невская вдруг выпаливает: " Я хочу еще один аспект... затронуть. Дело в том, что у нас женщина не искупила первородный грех, она всегда будет виновата. Это традиция патриархальной культуры и патриархального уклада. Женщина всегда слаба и всегда виновата. Но она почему-то должна быть еще при этом сильной, то есть должна сопротивляться, должна бороться".

Звучит как слабо контролируемый поток сознания, но, вчитавшись в него, быстро замечаешь: абсурдность ситуации "слабой" российской женщины, "которая почему-то должна быть еще при этом сильной", уловлена очень точно.

Правда, сам по себе нарратив о "слабой, но сильной" женщине никакого отношения к патриархальному укладу не имеет, и иметь не может. Он целиком "из другой оперы", от начала до конца советской.

В СССР ведь женщин почти официально именовали "слабым полом" - пусть и в кокетливых кавычках. Что отнюдь не мешало взваливать на них неподъемные тяжести - во всех смыслах слова. Однако так строго, как мужчин, советских женщин старались не судить. Тоже во всех смыслах слова.

Каждая гражданка СССР знала: официально она на вторых ролях, но фактически именно на ней, "слабой, но сильной", держится вся стопудовая логистика советского быта. В той изнурительной, депрессивной, полной искусственно созданных неудобств и проблем на ровном месте повседневности мужчина крайне редко умудрялся выжить без помощи женщины. А наоборот - сплошь и рядом.

Сотнями тысяч посылая мужчин "в расход" и гнобя их в Гулаге, СССР уже к началу 1940-х годов превратился в страну с заметным перевесом женского населения. Война его лишь усилила.

Помню, в брежневские времена мне часто казалось, что я живу в фактически матриархальном обществе. Ведь помимо вооруженных сил, в СССР "слабый пол" не был представлен разве что в Политбюро. Зато в бюрократии среднего и низшего звена преобладание женщин было очевидным. А в таких областях, как культура и особенно образование, утвердилась неоспоримая женская доминация.

В целиком или преимущественно женских коллективах совслужащих разные формы садистского моббинга были обычным явлением. Об этом знали все, но предпочитали не вмешиваться. Пресса освещала лишь те единичные ситуации, в которых жертву доводили до безоглядно отчаянного сопротивления. Или до самоубийства.

А необходимым условием огласки случаев домашнего насилия было наличие трупа.