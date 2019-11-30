Сб, 30.11.2019
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"Заплатила очень дорогой ценой": Алла Пугачева сделала неожиданное признание

Алла Пугачева

ФОТО: instagram/alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева дала откровенное интервью в программе "Время" на Первом канале. Звезда призналась, что совсем не скучает по сцене. 

Алла Борисовна рассказала, почему она засняла свой юбилейный концерт так, чтобы зрители смогли его посмотреть в кинотеатрах. Она призналась, что переняла тут опыт западных звезд. 

Пугачева откровенно сказала, что она уже больше не скучает по сцене. 

"Я за это заплатила очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи. Я не знала, что это такое!... У меня не было возможности жить той жизнью, которая представлялась в мечтах. Я счастлива безмерно, что у меня так сложилось: прекрасные дети, муж..." - указала она. 

Сейчас звезда наслаждает своей жизни и смотрит, как с каждым днем удивляют дети. Гарри и Лиза совсем недавно начали заниматься музыкой. Пугачева подчеркнула, что не настаивает на этих занятиях, а лишь развивает у детей музыкальный слух. 

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