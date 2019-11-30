"Заплатила очень дорогой ценой": Алла Пугачева сделала неожиданное признание

"Я за это заплатила очень дорогой ценой. У меня никогда не было нормальной семьи. Я не знала, что это такое!... У меня не было возможности жить той жизнью, которая представлялась в мечтах. Я счастлива безмерно, что у меня так сложилось: прекрасные дети, муж..." - указала она.