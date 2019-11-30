Вы знали?! Почему бананы надо есть с кожурой

По мнению диетолога из Австралии Сьюзи Баррелл, банановая кожура поможет похудеть и за считанные недели повысить качество сна, поскольку содержит больше волокон, витаминов B5 и C, чем сам банан.
Специалист призывает не выбрасывать банановую кожуру, как мы все привыкли. Оказывается, эта часть фрукта тоже может употребляться в пищу. Более того, именно кожура банана поможет лучше спать, сделает кожу более красивой и даже поспособствует снижению веса.
Диетолог утверждает, что банановая кожура сделает питательнее любой смузи и вкуснее - выпечку. Ее употребление в пищу обеспечит человека большим количество полезных нутриентов.
"С помощью банановой кожуры вы сможете повысить общее количество клетчатки в рационе не менее чем на 10%, так как в ней содержатся диетические волокна,
- пишет в своем блоге Баррелл. - Также на 20% увеличится содержание витаминов B5 и С, повысится содержание калия и магния. При этом вовсе не обязательно поедать саму банановую кожуру в том виде, в котором она есть, - лучше ее приготовить, чтобы она стала мягче и часть нутриентов легче усваивалась организмом".
Диетолог подчеркивает, что выбирать кожуру надо по цвету.
В частности, ярко-желтая кожура, в которой содержится более высокая порция антиоксидантов, обладает противораковым действием.
В зеленой кожуре неспелых бананов много аминокислоты триптофана, которая помогает быстрее погружаться в сон. Кроме того, там содержится полезная разновидность крахмала, положительно влияющая на здоровье кишечника.