Вы знали?! Почему бананы надо есть с кожурой

Специалист призывает не выбрасывать банановую кожуру, как мы все привыкли. Оказывается, эта часть фрукта тоже может употребляться в пищу. Более того, именно кожура банана поможет лучше спать, сделает кожу более красивой и даже поспособствует снижению веса.

Диетолог утверждает, что банановая кожура сделает питательнее любой смузи и вкуснее - выпечку. Ее употребление в пищу обеспечит человека большим количество полезных нутриентов.

"С помощью банановой кожуры вы сможете повысить общее количество клетчатки в рационе не менее чем на 10%, так как в ней содержатся диетические волокна,

- пишет в своем блоге Баррелл. - Также на 20% увеличится содержание витаминов B5 и С, повысится содержание калия и магния. При этом вовсе не обязательно поедать саму банановую кожуру в том виде, в котором она есть, - лучше ее приготовить, чтобы она стала мягче и часть нутриентов легче усваивалась организмом".

Диетолог подчеркивает, что выбирать кожуру надо по цвету.

В частности, ярко-желтая кожура, в которой содержится более высокая порция антиоксидантов, обладает противораковым действием.