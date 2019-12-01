"Все, как мы любим": провал эстонки, проповедь и эротика на шоу "Голос"

Следующими выступили похожие по типажу Егор Мускат и Даниил Данилевский из команды Валерия Сюткина. Наставник выбрал для молодых людей свою песню "Дорога в облака". В середине номера певцы вывели на сцену Гагарину, которая подыграла им.

Сергей Шнуров и Полина Гагарина положительно отнеслись к выступлению.

"Я считаю, что это готовый мальчуковый дуэт", - указала певица.

"Мне нужны новые свежие идеи, а идей больше у Егора. Егор Мускат!" - определился с выбором наставник.

Антон Токарев и Милана Рахманова из команды Шнурова исполнили мировой хит "Survivor" группы Destiny's Child. Песня была преподнесена невероятно оригинально, в стиле рок, а Токарев еще во время исполнения играл на скрипке.

"Все к чему прикасается Сережа, далеко от колыбельной..." - отметил Валерий Сюткин.

Полина Гагарина была покорена этим дуэтом. Она назвала молодых людей "бриллиантами". Константин Меладзе тоже был удивлен аранжировкой и исполнение.

"Я получил удовольствие. Я увидел в вас настоящих артистов, которые готовы умереть на сцене и ощутил это чувство "разверзающейся бездны" - спасибо!" - сказал наставник.

Но Сергею пришлось решить, кого оставить. Он немного подумал и решил оставить Антона.

Следующий дуэт Прлина Гагарина назвала "Ромео и Джульетой". Это стала пара Аланы Чочиевой и Феликса Котло. Участники исполнили знаменитую песню "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби".

Тренерам не пришелся по вкусу номер. Большинству показалось, что Феликс и Алана не были достаточно правдоподобными.

"Я как будто побывал на протестантской проповеди... Скорее всего это "Люби меня, люби" было адресовано Господу нашему Иисусу Христу?" - поинтересовался Сергей Шнуров. "Вы меня не обратили в свою веру..." - подытожил он.

Рок-музыкант также заметил, что песня о возрасте, когда гормоны играют, тестостерон зашкаливает, но тут вышло "пенсионерское прочтение".

Меладзе показалось, что это отрывок из какого-то мюзикла.

Хотя оба участника выступили замечательно, на проекте осталась Алана.

Номер участников из команды Константина Меладзе в исполнении Елизаветы Шалубы и Ренаты Штифель надолго запомнится наставникам. Не только отличным исполнением песни Селин Дион "Treat Her Like a Lady", но и сексуальными нарядами и оригинальной подачей.

Шнуров объяснил, что девушки показали свои вокальные возможности и захватили своей энергией весь зал.

"В хорошем смысле этот номер был эротический - и все, как мы любим. Спасибо!" - сказал он.

Наставник тоже остался доволен выступлением.

"Двигаться в проекте дальше со мной будет Елизавета Шалуба", - сделал выбор Меладзе.

Подопечные Сергея Шнурова - Арсений Курчанин и Максим Субачев исполнили хит американского рэпера Lil Nas X Old "Town Road". Это было настоящее сражение, где участники выкладывались по-полной.

Полине Гагариной невероятно понравился номер, она даже захотела процитировать что-то из песен Сергея Шнурова.