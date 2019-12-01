"Все, как мы любим": провал эстонки, проповедь и эротика на шоу "Голос"
На шоу "Голос" завершается этап "Поединков". В это выпуске судьи посмотрели 12 пар вокалистов. Кому-то из них пришлось покинуть проект. Константину Меладзе, Полине Гагариной, Сергею Шнурову и Валерию Сюткину сделали очередной нелегкий выбор. Русский TVNET рассказывает про самые яркие моменты программы.
Первыми вышли участники из команду Сергея Шнурова - Ильдар Абдуллин и Станислав Мошкин. Для выступления наставник им выбрал песню авторства Константина Меладзе "Сэра". Это была неожиданная рок-версия популярного хита. Зрители были покорены неожиданным вокалом и блестящими костюмами участников.
Константин Меладзе положительно оценил дерзкую версию и вспомнил, как она создавалась.
"Я писал эту песню в общежитии ночью, рядом со мной жила соседка с ребенком одинокая - чтобы ей не мешать, я играл очень тихо, в наушниках. Я был в трусах, у меня была разбитая чашка, тараканы ползали по стенам", - сказал композитор.
Валерий Сюткин наоборот, отметил, что Шнуров в постановке этого номера переборщил.
Лидер группировки "Ленинград" принял решение расстаться с Станиславом Мошкиным.
Следующими на сцену поднялись яркие участники из команды Полины Гагариной - Анастасия Маркова и Ринат Альбиков. Хит группы Imagine Dragons "Believer" в их исполнении прозвучал свежо и необычно. Партия Рината была классической, а вот Анастасия шокировала зрителей и наставников. Ее партия была чистейшей джазовой импровизацией.
Сюткин подчеркнул, что это выступление было "арией современного искусства".
Константин Меладзе отметил оригинальный подход к аранжировке. Здесь он отметил, что Ринат сбился и торопился во время пения. С ним согласился Сергей Шнуров:
"Я покажусь излишне придирчивым, но я думаю, что материал был не до конца освоен. Особенно это касается Рината: он очень зажался, волновался, а Анастасия чувствовала себя более раскованно, потому что в ее свинговой части она прям как рыба в воде плавала и смотрела своими вот этими", - указал рок-музыкант на очки Анастасии.
Гагарина согласилась с коллегами и выбрала Анастасию.
Арсен Мукенди и Виктория Карачун устроили настоящее красочное шоу. Они исполнили композицию "Разговор со счастьем" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Зрителям яркий номер понравился, тем более, что уроженец Конго был в лаптях, а Виктория в кокошнике.
В определенный момент Сюткин выкрикнул фразу: "Танцуют все!" и бросился в пляс.
Тренера оценили находчивость и юмор Валерия.
"Мне кажется, Валерий случайно изобрел невероятное парализующее оружие... Потому что уровень абсурда, который мы здесь наблюдали, не подвластен никому", - указал Сергей Шнуров.
Хоть Виктория была невероятно профессионально, тренер оставил Арсена Мукенди.
Константина Меладзе порадовал зрителей и коллег дуэтом Аскера Бербекова и Инны Саядян, которые исполнили композицию Дайаны Росс "When You Tell Me That You Love Me". После завершения толпа скандировала: "Молодцы!".
Полина Гагарина заметила, что это был потрясающий и классический дуэт, "в лучших традициях Голливуда".
Сергей Шнуров подчеркнул, что он не хотел бы оказаться на месте молодого человека в команде Меладзе, ведь он всегда выбирает женщин. Константин объяснил, что он очень переживал и не спал, чтобы принять решение. В итоге композитор выбрал Бербеков.
Следующими выступили похожие по типажу Егор Мускат и Даниил Данилевский из команды Валерия Сюткина. Наставник выбрал для молодых людей свою песню "Дорога в облака". В середине номера певцы вывели на сцену Гагарину, которая подыграла им.
Сергей Шнуров и Полина Гагарина положительно отнеслись к выступлению.
"Я считаю, что это готовый мальчуковый дуэт", - указала певица.
"Мне нужны новые свежие идеи, а идей больше у Егора. Егор Мускат!" - определился с выбором наставник.
Антон Токарев и Милана Рахманова из команды Шнурова исполнили мировой хит "Survivor" группы Destiny's Child. Песня была преподнесена невероятно оригинально, в стиле рок, а Токарев еще во время исполнения играл на скрипке.
"Все к чему прикасается Сережа, далеко от колыбельной..." - отметил Валерий Сюткин.
Полина Гагарина была покорена этим дуэтом. Она назвала молодых людей "бриллиантами". Константин Меладзе тоже был удивлен аранжировкой и исполнение.
"Я получил удовольствие. Я увидел в вас настоящих артистов, которые готовы умереть на сцене и ощутил это чувство "разверзающейся бездны" - спасибо!" - сказал наставник.
Но Сергею пришлось решить, кого оставить. Он немного подумал и решил оставить Антона.
Следующий дуэт Прлина Гагарина назвала "Ромео и Джульетой". Это стала пара Аланы Чочиевой и Феликса Котло. Участники исполнили знаменитую песню "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби".
Тренерам не пришелся по вкусу номер. Большинству показалось, что Феликс и Алана не были достаточно правдоподобными.
"Я как будто побывал на протестантской проповеди... Скорее всего это "Люби меня, люби" было адресовано Господу нашему Иисусу Христу?" - поинтересовался Сергей Шнуров. "Вы меня не обратили в свою веру..." - подытожил он.
Рок-музыкант также заметил, что песня о возрасте, когда гормоны играют, тестостерон зашкаливает, но тут вышло "пенсионерское прочтение".
Меладзе показалось, что это отрывок из какого-то мюзикла.
Хотя оба участника выступили замечательно, на проекте осталась Алана.
Номер участников из команды Константина Меладзе в исполнении Елизаветы Шалубы и Ренаты Штифель надолго запомнится наставникам. Не только отличным исполнением песни Селин Дион "Treat Her Like a Lady", но и сексуальными нарядами и оригинальной подачей.
Шнуров объяснил, что девушки показали свои вокальные возможности и захватили своей энергией весь зал.
"В хорошем смысле этот номер был эротический - и все, как мы любим. Спасибо!" - сказал он.
Наставник тоже остался доволен выступлением.
"Двигаться в проекте дальше со мной будет Елизавета Шалуба", - сделал выбор Меладзе.
Подопечные Сергея Шнурова - Арсений Курчанин и Максим Субачев исполнили хит американского рэпера Lil Nas X Old "Town Road". Это было настоящее сражение, где участники выкладывались по-полной.
Полине Гагариной невероятно понравился номер, она даже захотела процитировать что-то из песен Сергея Шнурова.
Валерий Сюткин также похвалит номер, отметив, что он сделан в стиле лидера группировки "Ленинград".
"Вялым этот номер не назовешь", - указал он.
Меладзе был удивлен тем, что вокалисты во время исполнения не испытывали волнения.
Дальнейшее участие в шоу продолжит Арсений.
Ива Тодорова и Ника Прокопьева из команды Полины исполняли песню "Аэропорты" Леонида Агутина.
Но Ника тут уступила коллеге, она начала петь так, как ее и пел Агутин, а Ива играла на гитаре и перешла в стиль регги.
Наставники отметили, что было видно, как девушки волновались во время выступления.
Оказалось, что участница из Эстонии накануне совершенно не могла петь.
"Вчера у Ники абсолютно и бесповоротно пропал голос, как это бывает перед важными мероприятиями. Конечно, это все невероятное нервное напряжение, которые сыграло злую шутку", - сказала Полина, но выбрала Иву.
Но девушка не расстроилась и сказала Гагариной, что еще будет звучать по радио и Полина ее узнает.
Вокалисты из команды Меладзе Даниил Королев и Анастасия Бадьина облачились в льняные наряды и устроили настоящий театр. Исполнение очень понравилось Полине Гагариной.
"Этот стиль особенной любовью отзывается в моем сердце — мурашки катались по всему телу на протяжении всего номера. Все рухнуло, а потом вновь вознеслось", - призналась она.
Сергей Шнуров отметил, что вокалисты показали такие уникальные способности своих голосов, что он не завидует Константину Меладзе. Наставник принял решение - дальнейшее участие продолжил Даниил Королев.
В завершении вечера на сцену вышли Анастасия Юст и Лиана Майстер из команды Валерия Сюткина. Они взорвали зал песней коллектива Boney M. "Never Change Lovers in the Middle of the Night". Зрители не жалели аплодисментов для девушек.
Меладзе номер показался эффектным. Сергей Шнуров отметил, что его эта песня перенесла в 1978 год.
Валерий Сюткин решил, что в следующий этап идет Анастасия Юст.
По итогам двух последних программ у тренеров осталось по шесть участников. Теперь они сразятся в "Нокаутах".