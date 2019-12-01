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Самый взбалмошный выпуск Cinemania, или Как важно женское присутствие
Подкаст радио SWH+

Наталья Олесик и Никита Матвеев

ФОТО: https://www.facebook.com/RadioSWHPlus/?tn-str=k*F

В новом выпуске программы Cinemania, оставшись наедине без Натальи Олесик, Стас Токалов и Никита Матвеев решили выпустить на волю своих демонов. 

Предложенную Стасом тему выпуска переправили в сумбурное русло, уже вскоре после начала ведущие окончательно перешли в эфирный междусобойчик.

Выпуск будет интересно послушать в контексте того, как важно женское присутствие в этом эфирном трио.

Перед Вами самый, пожалуй, самый взбалмошный выпуск программы Cinemania.

Аудио: Новый выпуск Cinemania

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