Самый взбалмошный выпуск Cinemania, или Как важно женское присутствие
В новом выпуске программы Cinemania, оставшись наедине без Натальи Олесик, Стас Токалов и Никита Матвеев решили выпустить на волю своих демонов.
Предложенную Стасом тему выпуска переправили в сумбурное русло, уже вскоре после начала ведущие окончательно перешли в эфирный междусобойчик.
Выпуск будет интересно послушать в контексте того, как важно женское присутствие в этом эфирном трио.
Перед Вами самый, пожалуй, самый взбалмошный выпуск программы Cinemania.
Аудио: Новый выпуск Cinemania