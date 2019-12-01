В Санкт-Петербурге скончался латышский дирижер Марис Янсонс

Янсонс в течение длительного времени страдал от сердечно-сосудистого заболевания и в последнее время отменил несколько концертов, но в конце октября после шестимесячного перерыва вновь встал у дирижерского пульта симфонического оркестра Баварского радио.

Марис Янсонс родился 10 января 1943 года в Риге, в семье латышского дирижера Арвида Янсона и певицы Ираиды Янсоне.

В 1946 году его отец Арвид Янсонс был приглашен на работу ассистентом Евгения Мравинского в Ленинградской филармонии, а в 1956 году семья переехала к отцу в Ленинград.

Янсонс учился игре на скрипке, фортепиано и дирижированию в Ленинградской консерватории, затем совершенствовал свое мастерство у Ханса Сваровски в Венском университете музыки и исполнительского искусства (1969) и у Герберта фон Караяна в Зальцбурге.

С 1973 года Янсонс возглавлял многие известные симфонические оркестры в Европе и США, в том числе был ассистентом дирижера в Ленинградской филармонии, возглавлял филармонический оркестр Осло, Питтсбургский симфонический оркестр, симфонический оркестр Баварского радио и Амстердамский королевский оркестр "Concertgebouw".

В 2006, 2012 и 2016 годах Янсонс дирижировал новогодними концертами в Венской филармонии.

Выдающийся дирижер удостоен множества престижных наград. В 1999 году он стал почетным членом Британской королевской академии музыки, в 2001 году - почетным членом Венского общества любителей музыки. В 2001 год Янсонс был награжден норвежским Крестом за заслуги, а в 2006 году получил высшую награду Латвии - орден Трех звезд II степени.

В 2006 году Марис Янсонс стал лауреатом Grammy"в категории "Лучшее оркестровое исполнение" вместе с симфоническим оркестром Баварского радио за исполнение Симфонии ?13 Д. Шостаковича.