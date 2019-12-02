Рижанка удивила жюри X Faktors оригинальной версией легендарного хита 90-х

В этот вечер девушка исполнила две композиции. Первой была песня Бейонсе "Runnin`", которая была хорошо принята жюри.

Но вторая песня была выбрана смело и рискованно. Диана решилась исполнить композицию Уитни Хьюстон "Run to You" из фильма "Телохранитель".

"Есть такие песни, которые 99% певиц даже не должны пробовать исполнить. Это композиция, определенно, требует большого мастерства... Ты квалифицировалась в этот один процент. Конечно, развивая эту песню до совершенства, там было бы что еще добавить...

В любом случае, ты готова для мировых хитов больше, чем многие другие, не только в этом шоу, но и в Латвии", - сказал Рейнис Сейянс.

Марат Оглезнев отметил, что он этой песни не знает и она для него "прошла мимо".

В свою очередь, Интарс Бусулис согласился с Рейнисом, что у Дианы получилось ее исполнить. Хотя на протяжении всего номера он вспоминал версию Хьюстон.

Айя Аушкапа подчеркнула, что Диана великолепна и на шоу у нее нет равных.