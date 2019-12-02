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  • Рижанка удивила жюри X Faktors оригинальной версией легендарного хита 90-х

Рижанка удивила жюри X Faktors оригинальной версией легендарного хита 90-х
Видео

Диана Пашко

ФОТО: https://www.facebook.com/XFaktorsLatvija/photos/a.422902331399088/973681646321151/?type=3&theater

В воскресенье, 1 декабря, прошел очередной этап шоу X Faktors. Рижанка Диана Пашко сразила жюри исполнением хита легендарной Уитни Хьюстон "Run to you". 

В этот вечер девушка исполнила две композиции. Первой была песня Бейонсе "Runnin`", которая была хорошо принята жюри. 

Но вторая песня была выбрана смело и рискованно. Диана решилась исполнить композицию Уитни Хьюстон "Run to You" из фильма "Телохранитель". 

"Есть такие песни, которые 99% певиц даже не должны пробовать исполнить. Это композиция, определенно, требует большого мастерства... Ты квалифицировалась в этот один процент. Конечно, развивая эту песню до совершенства, там было бы что еще добавить...

В любом случае, ты готова для мировых хитов больше, чем многие другие, не только в этом шоу, но и в Латвии", - сказал Рейнис Сейянс. 

Марат Оглезнев отметил, что он этой песни не знает и она для него "прошла мимо". 

В свою очередь, Интарс Бусулис согласился с Рейнисом, что у Дианы получилось ее исполнить. Хотя на протяжении всего номера он вспоминал версию Хьюстон. 

Айя Аушкапа подчеркнула, что Диана великолепна и на шоу у нее нет равных. 

Стоит отметить, что Диана Пашко осталась на X Faktors и продолжила борьбу за 10 000 евро и контракт с компанией Sony Music. Напомним, на проекте осталось всего 4 человека: Клавс Озолс, Элина Глузунова, Диана Пашко и Рейнис Лиепа.

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