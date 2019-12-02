СМИ: Заворотнюк идет на поправку: звезда ест, ходит и разговаривает

СМИ сообщают, что тяжелобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" якобы идет на поправку, но продолжает бороться с последствиями лечения от опасной болезни.

"Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму. Она чувствует себя намного лучше", - цитируют журналисты источник.

Собеседник издания рассказал, что Анастасию раньше изводили головные боли, но сейчас они отступили. Зрение звезды восстанавливается.

"Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление", - цитирует друга фигуриста Петра Чернышева издание "Комсомольская правда".

Мужчина подчеркнул, что до этого Заворотнюк якобы была лежачей больной, сейчас же она самостоятельно ходит, хорошо слышит, разговаривает и ест с аппетитом.

Сейчас врачи активно заняты ее восстановлением. Но по словам источника Анастасия Заворотнюк сильно набрала вес, но сейчас лишние килограммы уже начали уходить.