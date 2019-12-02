Пн, 2.12.2019
Я занимаюсь благотворительностью, но никогда не афишировала это. Просто считаю, что такие вещи люди делают в первую очередь для себя, а не на публику. Ольга Андре, трижды королева красоты

Фото: В Вильнюсе зажжена Рождественская ёлка

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В Вильюсе, столице соседней страны, была зажжена Рождественская ёлка, которая уже смогла привлечь международное внимание.

Ёлка напоминает шахматную фигуру - королеву. Сказали порталу TVNET в Департаменте туризма Вильнюса. 

Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA


У ёлочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января. 

Галерея: Рождественская ёлка в столице Литвы

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