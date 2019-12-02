Фото: В Вильнюсе зажжена Рождественская ёлка

В Вильюсе, столице соседней страны, была зажжена Рождественская ёлка, которая уже смогла привлечь международное внимание.
Ёлка напоминает шахматную фигуру - королеву. Сказали порталу TVNET в Департаменте туризма Вильнюса.
Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.
У ёлочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января.
Галерея: Рождественская ёлка в столице Литвы