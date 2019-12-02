Убийство журналистки на Мальте: премьер страны ушел в отставку из-за давления общества

Мускат обещает уйти в отставку с должности лидера Лейбористской партии 12 января, а затем он покинет пост премьер-министра. Однако до тех пор политик продолжит выполнять свои обязанности.

Как отмечает Times of Malta, митингующие в Валлетте требовали немедленной отставки Муската, чтобы обеспечить правосудие в деле об убийстве Галиции.

По словам лидера Националистической партии Адриана Делии, оппозиция мальтийского парламента больше не признает легитимность премьера и объявляет бойкот деятельности правительства.

Напомним, журналистка Times of Malta Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года, однако виновных так и не удалось найти.