Убийство журналистки на Мальте: премьер страны ушел в отставку из-за давления общества

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат собирается уйти с поста в связи с массовыми протестами из-за расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая обвиняла политика в коррупции. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Times of Malta.
Мускат обещает уйти в отставку с должности лидера Лейбористской партии 12 января, а затем он покинет пост премьер-министра. Однако до тех пор политик продолжит выполнять свои обязанности.
Как отмечает Times of Malta, митингующие в Валлетте требовали немедленной отставки Муската, чтобы обеспечить правосудие в деле об убийстве Галиции.
По словам лидера Националистической партии Адриана Делии, оппозиция мальтийского парламента больше не признает легитимность премьера и объявляет бойкот деятельности правительства.
Напомним, журналистка Times of Malta Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года, однако виновных так и не удалось найти.
Следствие считает, что гибель журналистки может быть связана с ее расследованиями о контрабанде топлива из Ливии в Европу. Также она известна обличительными материалами и обвинениям в коррупции в адрес премьер-министра страны Джозефа Муската на основании "Панамских документов".