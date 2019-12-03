OQJAV: главное о музыке и вещах, которые необходимо сделать в Риге

"Я в Риге был один раз и не попробовал бальзам. Хочу исправить свою ошибку. А еще город мне увиделся каким-то романтичным, поэтому я рассчитываю на начало букетно-конфетного периода в наших отношениях. Искра в прошлый раз будто пробежала", - отметил Дмитрий Шугайкин, басист OQJAV.

На концерте искрить будет во все стороны: к Дмитрию присоединятся пианист Ярослав Тимофеев, романтическое начало группы, и харизматичный лидер Вадик Королев, поэт, экспериментатор, и немного хулиган. На сегодняшний день творчество группы отмечено номинацией на MTV Europe Music Awards, Артемием Троицким, и другими музыкальными критиками.

OQJAV ФОТО: Пресс-фото

- Зачем идти на концерт группы?

- Концерты - обмен с публикой - время бесценное. Ты обнуляешься, чтобы наполниться чем-то новым, - поясняет Вадик Королев.

В понимании фронтмена OQJAV, живой концерт -- это своеобразная баня для души и головы, где ты отдаешь свою энергию и получаешь заряд новой из зала.

- Как получается делать музыку, выводящую слушателя на такой уровень контакта с исполнителем?

- Что-то там на тебя падает, и ты это или успеваешь зафиксировать, или не успеваешь. Поэтому я никогда не боялся, если, например, песни не приходили в течение какого-то длительного времени. У меня бывало так, что месяца три вообще ничего не приходит: ни стихи, ни песни. И я понимал, что, значит, пройдет время и меня прорвет сразу на много всего, и пока неизменно так происходило".

Когда песни все-таки находят выход, получается глубоко эмоциональное и искреннее, на границе мейнстрима и современного стиха. Не смотря на то, что помимо OQJAV у Вадика есть самостоятельный поэтический проект, четкой границы между двумя "я" Вадик не проводит.

"Я думаю ярлыки не особо интересно накладывать: кто поэт, кто музыкант, кто художник, и так далее… Когда пишешь, то ты просто пишешь. Песни всегда пишутся с мелодией. В тебе мелодия как правило уже живёт, и ты на неё бусинками навешиваешь слова, а стих свободен. У него нет рамок, потому что у него есть только один инструмент - слово. Мне кажется, что стих должен быть максимально свободным. Свободнее, чем песня", - указывает он.

- Получаются ли у OQJAV простые и понятные поп-песни?

- В процессе сочинения они мне ясны и понятны, а когда птичка улетает — они непонятные, недоступные. Их сложно напевать. Можно, конечно, но только когда ты уже обожаешь эту группу, - говорит Вадик.

Шанс познакомиться с одним из самых интересных московских инди-коллективов у рижан и гостей столицы будет 5 декабря в рамках фестиваля Botānika.