Наталья Андрейченко рассказала, как ее изнасиловали несколько мужчин

На программе Андрейченко встретилась с первым мужем Максимом Дунаевским и рассказала о создании картины "Мэри Поппинс, до свидания!".

Актриса вспомнила о страшном событии, которое произошло, когда ей было 19 лет и она училась на ВГИКе. Оказывается, актриса была изнасилована 45 лет назад.

Наталья Андрейченко очень много работала. После девяти вечера, выходя из института она села в такси, которое стояло первым. Дорога в направлении дома была темная и через кладбище. Актриса испугалась. В какой-то момент она почувствовала, что водитель обнял ее и заблокировал двери и стекла в машине. Артистка тогда взяла себя в руки и выбила ногой лобовое стекло.

По словам советской Мэри Поппинс, после репетиции она покинула вуз в районе девяти часов вечера и пошла пешком по улице. Актриса села в такси, чтобы добраться до дома. Уже тогда она почувствовала неладное. Женщина отметила, что водитель ее обнял, а потом заблокировал стекла и двери в машине.

"Это было моим единственнм шансом... Я его разбила... Только это заставило его от меня отпрянуть, и я выскочила как сумасшедшая, побежала по заснеженной дороге. Там никого не было, кладбище", - вспоминает актриса.

Наталья Эдуардовна подбежала к двум темным фигурам мужчин с ножами. Она защитили актрису, а потом почувствовала удар.

"Удар был очень сильный мне по голове...Я упала... Я очень сильно дралась за достоинство. Руку мне отрезали. До сих пор огромный шрам", - рассказала она Андрею Малахову.

Мужчины испугались, когда мимо проехала машина. В итоге они ее отвели до шоссе и бросили. Она практически доползла до избушки какого-то старого сторожа. Старик ей налил водки и полез целоваться. Женщина потеряла сознание. Очнулась Андрейченко уже в больнице.

Злоумышленников нашли. Был суд и суровый приговор с колонией. Один из зачинщиков встал в зале суда и сказал: "Я мстить буду". Андрейченко отметила, что это было очень страшно.