RUS TVNETЗвездыMade in LVОбнаженная Малыгина, пополнение у мэра Даугавпилса и картина с Путиным от художницы из Латвии 1 3 декабря 2019, 14:00Обнаженная Малыгина, пополнение у мэра Даугавпилса и картина с Путиным от художницы из ЛатвииСветская ЛатвияРусский TVNET1 / 4ФОТО: LETA/ Facebook/ коллаж Русский TVNETРусский TVNET предлагает обзор нескольких тем из жизни светской Латвии. 1 Продолжение статьи1 / 4ДалееВдова Малыгина возвращается в мир латвийского искусствавладимир путинСветская Латвияэлина малыгинаэлксниньш