Вт, 3.12.2019
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Опубликован доклад по импичменту Дональда Трампа

Дональд Трамп

ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN / POOL/REUTERS POOL

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад на 300 страниц в связи с процедурой импичмента главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Дождь". 

В докладе сказано, что Трамп злоупотребил своей властью, чтобы "повлиять на предстоящие выборы в свою пользу".

Кроме того, президента США обвиняют в том, что он стал "первым президентом США, который пытался воспрепятствовать расследованию по импичменту".

Авторы доклада пишут, что Трамп "ставит свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов", подрывает демократию страны и ставит под угрозу национальную безопасность.

В докладе нет прямых рекомендаций по импичменту, подчеркивает CNN. В нем говорится о том, что решение должен принимать конгресс.

Накануне Республиканская партия обнародовала свой доклад, где опровергаются обвинения, которые были выдвинуты в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

О начале процедуры импичмента Дональда Трампа было объявлено в конце сентября. Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.

Слушания по импичменту должны начаться 4 декабря, Белый дом не будет участвовать в них, пишет "Дождь". 

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