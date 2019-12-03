Опубликован доклад по импичменту Дональда Трампа

В докладе сказано, что Трамп злоупотребил своей властью, чтобы "повлиять на предстоящие выборы в свою пользу".

Кроме того, президента США обвиняют в том, что он стал "первым президентом США, который пытался воспрепятствовать расследованию по импичменту".

Авторы доклада пишут, что Трамп "ставит свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов", подрывает демократию страны и ставит под угрозу национальную безопасность.

В докладе нет прямых рекомендаций по импичменту, подчеркивает CNN. В нем говорится о том, что решение должен принимать конгресс.

Накануне Республиканская партия обнародовала свой доклад, где опровергаются обвинения, которые были выдвинуты в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

О начале процедуры импичмента Дональда Трампа было объявлено в конце сентября. Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.