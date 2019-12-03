Опубликован доклад по импичменту Дональда Трампа

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад на 300 страниц в связи с процедурой импичмента главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Дождь".
В докладе сказано, что Трамп злоупотребил своей властью, чтобы "повлиять на предстоящие выборы в свою пользу".
Кроме того, президента США обвиняют в том, что он стал "первым президентом США, который пытался воспрепятствовать расследованию по импичменту".
Авторы доклада пишут, что Трамп "ставит свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов", подрывает демократию страны и ставит под угрозу национальную безопасность.
В докладе нет прямых рекомендаций по импичменту, подчеркивает CNN. В нем говорится о том, что решение должен принимать конгресс.
Накануне Республиканская партия обнародовала свой доклад, где опровергаются обвинения, которые были выдвинуты в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
О начале процедуры импичмента Дональда Трампа было объявлено в конце сентября. Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.
Слушания по импичменту должны начаться 4 декабря, Белый дом не будет участвовать в них, пишет "Дождь".