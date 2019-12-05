"Почему я сидела у мужа, зная, что беременна?": интервью с настоящей Игнатенко из "Чернобыля"

Напомним, мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.

Одна из сюжетных линий сериала посвящена истории Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации. В сериале показано, как жена до последнего была рядом с мужем, несмотря на запреты и угрозы для здоровья их будущего ребенка.

Реакция Людмилы на сериал

"Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно.

Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Мол, так и так, мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа", - начинает свой рассказ Людмила об ощущениях после выхода сериала.

По ее словам, после сериала начались атаки на ее квартиру - дошло до того, что журналисты подставляли ногу в двери, чтобы записать интервью.

"Но о чем говорить, если я о фильме абсолютно ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм", - признается она.

"Я была настолько убита, разбита, у меня не было секунды свободной, были звонки за звонками.

Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве из-за того, что меня лишили покоя", - описала Людмила свою жизнь, став "знаменитой".

С лета 2019 года она живет с мамой за городом.

Воспоминания о Припяти

В рамках видеоинтервью Людмила вспомнила свою молодость и знакомство с будущим мужем:

"Мне дали поощрительное направление в Припять, за хорошую учебу. Я считала, что я попала в рай - был очень красивый город. (...) Много деток на каждом шагу, было приятно гулять, город утопал в зелени", - рассказала она.

Знакомство с мужем было простым:

"Мы были у друзей в общежитии, пили чай, и Вася забегает - он шустряк: "Тра-та-та", а я говорю: "Что это за трындычиха?" Он отвечает: "Смотри, чтобы это трандычиха не стала твоим мужем". Так мы стали встречаться", - поделилась Людмила.

Она отметила, что горожане понимали, что Припять - город особенный, под контролем, высшей категории, но никто не думал, что он может стать экологической катастрофой.

"Пусть будет атом рабочим, а не солдатом", - писалось на домах. Это было лозунгом в Припяти, подчеркнула Людмила.

Жизнь после катастрофы

"Авария произошла 26-го, а 28-го уже был ажиотаж и объявлена эвакуация. Тогда мы уже поняли, что это уже проблема, что это уже действительно катастрофа. Когда я приехала к Васе в Москву, тогда я стала вникать более менее, что это такое", - вспоминает Людмила.

"Почему я сидела у своего мужа, зная, что я беременна? А как я могла покинуть его?