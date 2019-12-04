"Всё для тебя". Уже в пятницу в Риге выступит Стас Михайлов

Заслуженный артист России представит зрителям свою новую программу "Всё для тебя", посвященную 50-летнему юбилею певца.

"Не люблю цифры. Но с возрастом стал больнее реагировать на фальшь, ложь, предательство. Сегодня я острее чувствую ответственность за близких, родных, друзей, которых так легко потерять, и ничего уже не вернешь, и никто никого никогда не заменит", - говорит артист.

"Мой юбилейный концерт – это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня – это здесь и сейчас. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта.

Вместе с тем, я хочу уйти от понятия "нафталин" в песне, на сцене – пусть про меня пишут и говорят все что угодно: пиджак не тот, прическа не та, веду себя не так, выгляжу не сяк… Главное, чтобы не пропадал интерес и не было бы равнодушия".

В концерте прозвучат не только работы певца, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста.

"Все лучшее во мне – это то, что дал Господь. А все грехи и недостатки – только мои".