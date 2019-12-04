Огромный интерес к предстоящему концерту Limp Bizkit! В продажу поступят дополнительные билеты

Большую часть билетов других ценовых категорий, тоже, разобрали в первый же день, тем самым установив один из рекордов билетных продаж за последнее время.

В связи с невероятным интересом зрителей было принято решение выпустить в продажу ещё 100 дополнительных билетов в фан-зону, которые можно будет приобрести в торговых местах Biļešu Serviss 12 декабря, начиная с 9:00 утра.

Призываем фанатов быть начеку, так как наблюдается большой спрос на билеты этой категории, и, скорее всего, они будут раскуплены молниеносно.

Билеты в фан-зоне дадут возможность их владельцам наблюдать концерт в специально огороженной зоне прямо рядом со сценой и насладится выступлением Limp Bizkit в обществе их самых горячих фанатов.

Для удобства владельцев этих билетов будет организован отдельный вход, а также, будет доступен бар.

Известно, что знаменитые сценические бунтари Limp Bizkit исполнят в Риге свои самые грандиозные хиты – Nookie, Break Stuff, Take a Look Around, My Generation, Rolli, My Way, Behind Blue Eyes, Lightz, Gold Cobra, Lonely World и другие.