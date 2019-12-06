"Главное - внешность и деньги!": Рижанин о сексе, женщинах и гонорарах на шоу "Дом-2"

Никита Леви – 25-летний рижанин, бывший участник телепроекта "Дом-2" и профессиональный игрок в покер. Кроме этого, он сертифицированный массажист, модель, дипломированный повар и специалист по продажам. Побывав на самой популярной в России телестройке, молодой человек понял, что это "не его место".