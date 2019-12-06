"Главное - внешность и деньги!": Рижанин о сексе, женщинах и гонорарах на шоу "Дом-2"

TVNET продолжает рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается в тени. В пятом выпуске программы "В чем фишка?" мы рассказываем об экс-участнике шоу "Дом-2" Никите Леви.
Никита Леви – 25-летний рижанин, бывший участник телепроекта "Дом-2" и профессиональный игрок в покер. Кроме этого, он сертифицированный массажист, модель, дипломированный повар и специалист по продажам. Побывав на самой популярной в России телестройке, молодой человек понял, что это "не его место".
Он рассказал нам:
- Что правда, а что вымысел на шоу "Дом-2";
- Почему он решил покинуть проект;
- В чем разница между "русским из Латвии" и "русским из России";
- Почему ему не понравились девушки, живущие на телестройке;
- В чем фишка проекта "Дом-2".
"Мы все говорим на одном языке, но менталитет у нас разный", "Самое главное - внешность и деньги", "Люди любят насилие", - сказал он нам.
Кроме того, мы попытались выбрать Никите пару из популярных рижских блогерш (Агния Григуле, Лиена Ушакова, Паула Фреймане, Яна Брук, Анна Туранова и Алина Келлер). Узнайте, кого из красавиц выбрал молодой человек.
Об этом и не только смотрите в программе "В чем фишка?" на портале TVNET!
Видео: Пятый выпуск программы "В чем фишка?"