Не хватает врачей: OECD назвала одну из главных проблем здравоохранения в Латвии

По данным исследования, на численность медиков больше всего повлиял финансовый кризис 2008 года. В результате значительно уменьшилось количество медсестер, и оно продолжает уменьшаться.

В 2011 году в Латвии было менее 10 000 медсестер, что примерно на 500 меньше, чем в 2001 году.

Больше всего врачей не хватает в Рижском регионе, где на 1000 населения приходится 1,6 врача. В Земгале и Курземе этот показатель составляет 1,9, в Риге - 6,1 врача на 1000 населения.

Этот дисбаланс приводит к препятствиям в получении медицинских услуг в регионах, в результате жители регионов, особенно Курземе и Земгале, вынуждены переселяться в Ригу.

Авторы исследования признают усилия правительства в решении этой проблемы, в том числе выделение средств региональным медицинским учреждениям и повышение зарплат медиков в целом, но призывают искать инновационные способы решения проблем. Дефицит оплачиваемых услуг в Латвии выше, чем в большинстве стран ЕС, что особенно проявляется в сфере физиотерапии и реабилитации.

Авторы также критикуют систему квот, которая приводит к недоступности конкретных услуг и очередям.

Они призывают учитывать спрос на медицинские услуги, связанный с нездоровым образом жизни