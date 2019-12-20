Пт, 20.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Как уйти в запой так, чтобы из него вернуться? Я ем оливье пять дней подряд, это норма?

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Сколько можно выпить, чтобы не умирать от похмелья?

ФОТО: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Не будем лукавить - рождественские и новогодние праздники тесно связаны с алкоголем и праздничным столом, который обычно ломится от яств. Мы собрали ответы на популярные вопросы об употреблении алкоголя, переедании и похмелье. 

ФОТО: Ксения Андрианова

На вопросы отвечает специалист по правильному питанию, магистр науки по питанию Ксения Андрианова.

"Тема алкоголя с научной точки зрения до конца не изучена. Причин на это несколько - люди неохотно участвуют в таких исследованиях, не отвечают на вопросы о потреблении алкоголя честно, да и сами исследования не до конца этичны, ведь закрыть несколько групп людей в лаборатории и давать им алкоголь губительно для здоровья участников эксперимента. Поэтому в этой теме много мифов и народной мудрости и мало - настоящих исследований".

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Сколько можно выпить, чтобы не умирать от похмелья?

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