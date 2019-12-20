Как уйти в запой так, чтобы из него вернуться? Я ем оливье пять дней подряд, это норма?

"Тема алкоголя с научной точки зрения до конца не изучена. Причин на это несколько - люди неохотно участвуют в таких исследованиях, не отвечают на вопросы о потреблении алкоголя честно, да и сами исследования не до конца этичны, ведь закрыть несколько групп людей в лаборатории и давать им алкоголь губительно для здоровья участников эксперимента. Поэтому в этой теме много мифов и народной мудрости и мало - настоящих исследований".