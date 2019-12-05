Медики назвали продукты, которые помогут предотвратить болезни сердца

Свежие фрукты. Они содержат много клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которые могут предотвращать повреждения в системе кровообращения.

Черные бобы. Богатые клетчаткой черные бобы также содержат калий и другие витамины, способствующие поддержанию здоровья сосудов сердца.

Скумбрия. Эта жирная рыба является отличным источником жиров омега-3, которые могут снизить кровяное давление и сохранить эластичность кровеносных сосудов.

Скумбрия также является хорошим источником витамина D, который помогает снижать кровяное давление.

Шпинат. Он содержит соединение под названием нитрит, которое помогает расширить закупоренные артерии и улучшает восстановление после сердечного приступа и инсульта.

Авокадо. Богатые мононенасыщенными жирами, а также калием плоды авокадо могут помочь снизить уровень холестерина в крови и регулировать кровяное давление.

Орехи. Помимо мононенасыщенных жиров

орехи также содержат большое количество белка, клетчатки и антиоксидантов, которые делают их идеальным для сердца перекусом в течение дня.

Семена льна. Этот продукт богат омега-3, клетчаткой, а также растительными соединениями, которые служат антиоксидантами и защищают сердечную мышцу от воспаления.

Зеленый чай. Употребление зеленого чая помогает снизить уровень холестерина, а также уменьшает риск образования тромбов.

Семена подсолнечника. Они содержат витамин Е и фолат, питающие сердце и делающие его крепче.

Кроме того, в семечках много фитостеролов, которые могут снизить уровень холестерина в крови.

Чеснок. Помимо антиоксидантов в чесноке также содержится аллицин - естественный разжижитель крови, который может препятствовать образованию тромбов.

Кайенский перец. В нем присутствует соединение, которое помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, управлять воспалением и улучшать кровообращение.