Медики назвали продукты, которые помогут предотвратить болезни сердца

Специалисты по питанию советуют употреблять продукты, богатые клетчаткой, которые также содержат полезные жиры, например, такие как омега-3. Эти продукты эффективно поддерживают здоровье сердца и кровеносных сосудов и могут помочь предотвратить их болезни, пишет портал Food.News.
Свежие фрукты. Они содержат много клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которые могут предотвращать повреждения в системе кровообращения.
Черные бобы. Богатые клетчаткой черные бобы также содержат калий и другие витамины, способствующие поддержанию здоровья сосудов сердца.
Скумбрия. Эта жирная рыба является отличным источником жиров омега-3, которые могут снизить кровяное давление и сохранить эластичность кровеносных сосудов.
Скумбрия также является хорошим источником витамина D, который помогает снижать кровяное давление.
Шпинат. Он содержит соединение под названием нитрит, которое помогает расширить закупоренные артерии и улучшает восстановление после сердечного приступа и инсульта.
Авокадо. Богатые мононенасыщенными жирами, а также калием плоды авокадо могут помочь снизить уровень холестерина в крови и регулировать кровяное давление.
Орехи. Помимо мононенасыщенных жиров
орехи также содержат большое количество белка, клетчатки и антиоксидантов, которые делают их идеальным для сердца перекусом в течение дня.
Семена льна. Этот продукт богат омега-3, клетчаткой, а также растительными соединениями, которые служат антиоксидантами и защищают сердечную мышцу от воспаления.
Зеленый чай. Употребление зеленого чая помогает снизить уровень холестерина, а также уменьшает риск образования тромбов.
Семена подсолнечника. Они содержат витамин Е и фолат, питающие сердце и делающие его крепче.
Кроме того, в семечках много фитостеролов, которые могут снизить уровень холестерина в крови.
Чеснок. Помимо антиоксидантов в чесноке также содержится аллицин - естественный разжижитель крови, который может препятствовать образованию тромбов.
Кайенский перец. В нем присутствует соединение, которое помогает поддерживать здоровый уровень холестерина, управлять воспалением и улучшать кровообращение.
Чечевица. Еще один великолепный источник клетчатки и фолиевой кислоты, улучшающих состояние сосудов и сердца.