Близкий друг и соавтор Михаила Задорнова вновь штурмует "Евровидение"

К слову, Mad Show Boys тоже подаёт заявку в "юбилейный" (третий) раз: в 2012 году они заняли в финале третье место с песней "Music Thief", а в 2014 прошли в полуфинал с лирической композицией "I Need a Soul-Tween".

2012 год, отбор на "Евровидение" ФОТО: Mad Show Boys / пресс-фото

В этом году Гарри написал для латвийского отбора Supernova две песни.

Первая - забавная танцевальная композиция "King of Disco", пропитанная духом ретро и ностальгией по эпохе диско.

Второй композицией для отбора стала лирическая баллада о любви "Real Love is Enough".

В записи приняли участие друзья артиста из других коллективов:

Анжела Серкевич из рижской блюз-рок группы Twins Peek и Санта Савицка-Дроздова из группы Visi Savi.

Анжела Серкевич ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

А новым мужским вокалом в Mad Show Boys стал старый друг Гарри Алексей Карпов, уже более 15 работающий поваром на пароме Рига-Стокгольм ("поющий повар"). Кроме этого, одним из постоянных участников коллектива является солист Латвийской национальной оперы Андрис Лапиньш.

Гарри рассказал порталу Русский TVNET, что даже если его группа не сможет пройти в следующий тур, они ничуть не расстроятся, ибо "имеют большие творческие планы на следующий год, именно в таком обновлённом составе".

Польский подчеркивает, что "Евровидение" - это лишь повод мобилизоваться.

Гарри Польский и Михаил Задорнов, 2008 год ФОТО: личный архив, Гарри Польский