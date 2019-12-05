Близкий друг и соавтор Михаила Задорнова вновь штурмует "Евровидение"
В этом году для участия в латвийском отборе на юбилейное 65-е "Евровидение" было подано рекордно большое количество песен – 126. Результаты первого тура ещё не объявили, но уже известно, что заявку подала группа Mad Show Boys, лидером которой является близкий друг и многолетний соавтор Михаила Задорнова (а также автор многих других российских артистов эстрады и юмористических передач) Гарри Польский.
К слову, Mad Show Boys тоже подаёт заявку в "юбилейный" (третий) раз: в 2012 году они заняли в финале третье место с песней "Music Thief", а в 2014 прошли в полуфинал с лирической композицией "I Need a Soul-Tween".
В этом году Гарри написал для латвийского отбора Supernova две песни.
Первая - забавная танцевальная композиция "King of Disco", пропитанная духом ретро и ностальгией по эпохе диско.
Второй композицией для отбора стала лирическая баллада о любви "Real Love is Enough".
В записи приняли участие друзья артиста из других коллективов:
Анжела Серкевич из рижской блюз-рок группы Twins Peek и Санта Савицка-Дроздова из группы Visi Savi.
А новым мужским вокалом в Mad Show Boys стал старый друг Гарри Алексей Карпов, уже более 15 работающий поваром на пароме Рига-Стокгольм ("поющий повар"). Кроме этого, одним из постоянных участников коллектива является солист Латвийской национальной оперы Андрис Лапиньш.
Гарри рассказал порталу Русский TVNET, что даже если его группа не сможет пройти в следующий тур, они ничуть не расстроятся, ибо "имеют большие творческие планы на следующий год, именно в таком обновлённом составе".
Польский подчеркивает, что "Евровидение" - это лишь повод мобилизоваться.
Гарри Польский - рижский писатель-сатирик и сценарист (многолетний соавтор Михаила Задорнова; автор "Ералаша" (с 2017 года), "Уральских пельменей" (с 2017 года), "Петросян-шоу" (с 2017 года), Геннадия Ветрова, Юрия Хвостова, Натальи Коростелёвой и др.); музыкант, клипмейкер и карикатурист. 13 лет (с 2004 по 2017 г.) близко дружил и сотрудничал с Михаилом Задорновым в качестве постоянного соавтора, сочиняя значительную часть материала для его концертов, книг, соцсетей и других проектов. В 2010 г. вышла совместная с М. Задорновым книга "Смешили два товарища", в которой Польский выступил ещё и как карикатурист. Неоднократно принимал участие в телеконцертах М. Задорнова с авторскими номерами (РЕН ТВ, СТС, Первый канал).