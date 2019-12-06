Раймонд Паулс о популярности и советских временах: "Я до сих пор привлекаю публику"

(Фрагмент интервью)

Раймонд Вольдемарович вспомнил годы дефицита, когда в магазинах практически ничего не было. Тогда его популярность была ему только на руку.

"Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы. Я мог получить всё в обмен на мои концертные билеты. Именно так это и было..." - вспоминает он.

Маэстро не уверен, что его популярность ему сильно мешает, иногда она многое дает.

"Я до сих пор могу привлечь на свои концерты публику", - отмечает Паулс.

Конечно, многое для его популярности делает желтая пресса, которая пишет всевозможные вещи про композитора. Тем не менее, Раймонд Паулс подчеркивает, что латвийская публика отличается от российской.

"Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера.

Я выходил после концерта с Пугачевой, я видел, что происходит с этими людьми... Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", - говорит он.

Паулс не отрицает, что российское телевидение дало ему такую популярность, что "если на Домской площади будет проходить узбекская или казахская делегация", то маэстро обязательно услышит свое имя.

"Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут..." - поясняет он.

Раймонд Вольдемарович вспомнил, как в 80-е годы он вместе с преимущественно латышскими артистами дал целых 20 (!) концертов в одном из залов Москвы.

"Тогда у нас были такие хиты, которые привлекали эту публику... Мое начало связано с этой наивной песней Алфреда Крукля Mežrozīte. Это был первый подобный мотив в этом жанре, который смог покорить публику", - признается Паулс.