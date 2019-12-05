Латышские и русскоязычные комики устроят "дуэль" и выяснят, кто из них смешнее

Немного об организаторах:

Riga Stand Up - первое в Латвии русскоязычное стендап-объединение, созданное в феврале 2016 года. Уже 3 с половиной года еженедельно проводит юмористические мероприятия различного масштаба - открытые микрофоны, отчётные концерты, большие мероприятия с участием приглашённых звёзд. Резиденты объединения выступают не только в Латвии, но также дают концерты за рубежом – в Литве, Эстонии, Москве, Санкт-Петербурге, Шотландии. В прошлом году Riga Stand Up стал официальным представителем проекта «Stand Up Регион ТНТ» (Comedy Club Production) в Прибалтике, также ведёт сотрудничество с Comedy Club Region в рамках проекта «Comedy Турнир» - соревнования юмористов различных жанров.

Comedy Latvia - стендап-объединение латышских комиков, созданное в 2014 году, которое известно организацией юмористических мероприятий и участием в популярных проектах, в том числе - выступлениями на фестивале Positivus и мероприятиями "прожарки" латвийских знаменитостей. Организация только что завершила большой концертный тур Tas Nav Nopietni, затронувший 5 крупнейших городов Латвии – Ригу, Вентспилс, Валмиеру, Лиепаю и Цесис.

ФОТО: Пресс-фото

7 декабря в кинотеатре Apollo (т/ц Akropole) пройдёт уже четвёртый по счёту турнир Stand Up Comedy Battle. В первый раз была ничья, во второй - с минимальным перевесом победило объединение Riga Stand Up, а в третий раз сильнее оказались представители Comedy Latvia.

Предсказать, кто одержит победу на этот раз сложно, поскольку у всех комиков ежемесячно появляется новый актуальный материал благодаря многочисленным "открытым микрофонам".

Организаторы подчёркивают, что основной целью мероприятия является не противостояние и борьба за победу, а построение позитивной межкультурной коммуникации через юмор. В том числе ожидается, что от каждого объединения выступит по одному англоязычному комику.

Конечно, никакое соревнование не может обойтись без жюри. Традиционно оценивать творчество комиков будут известные латвийские деятели культуры и искусства. Как русскоязычные, так и латыши - для соблюдения объективности. Окончательный состав жюри будет объявлен незадолго до концерта. Вести мероприятие сразу на двух языках будет Антон Семеняк (Ghetto Games).

По отзывам посетителей предыдущих "баттлов", зрителей ожидает яркое и смешное шоу с острым актуальным юмором на нескольких языках, неожиданными поворотами и приятными сюрпризами. Как отмечают очевидцы, "культурное столкновение" к концу вечера перерастает в "симбиоз", где все участники говорят друг с другом на языке юмора.