Латышские и русскоязычные комики устроят "дуэль" и выяснят, кто из них смешнее

Riga Stand Up - первое в Латвии русскоязычное стендап-объединение, созданное в феврале 2016 года. Уже 3 с половиной года еженедельно проводит юмористические мероприятия различного масштаба - открытые микрофоны, отчётные концерты, большие мероприятия с участием приглашённых звёзд. Резиденты объединения выступают не только в Латвии, но также дают концерты за рубежом – в Литве, Эстонии, Москве, Санкт-Петербурге, Шотландии. В прошлом году Riga Stand Up стал официальным представителем проекта «Stand Up Регион ТНТ» (Comedy Club Production) в Прибалтике, также ведёт сотрудничество с Comedy Club Region в рамках проекта «Comedy Турнир» - соревнования юмористов различных жанров.