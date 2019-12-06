В Рижском Домском соборе состоятся концерты "Рождественская прелюдия"

Благодаря количеству музыкальных премьер программа "Рождественской прелюдии – 2019" станет поистине уникальной, но не будут забыты и любимые публикой традиционные праздничные мелодии.

Сцену с неповторимой оперной дивой Инессой Галанте разделят ее друзья и известные музыканты: контратенор Сергей Егерс, пианист Андрей Осокин, композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков школы имени Язепа Мединя под руководством дирижёра Романса Ванагса, а также самые яркие лауреаты конкурса Ineses Galantes talanti, в числе которых в этом году слушателей порадуют талантливые юные исполнители Лига Грике (кокле), Рейнис Томиньш (маримба/виброфон) и Рудольф Микельсонс (скрипка).

"Я счастлива разделить с любимой рижской публикой шанс первой в мире услышать сразу несколько знаменательных музыкальных премьер. Легендарный латвийский органист Айварс Калейс, в тандеме с которым мы составляем программу "Рождественской прелюдии", много лет назад обнаружил в Париже забытые произведения великого французского композитора-романтика XIX века Шарля Франсуа Гуно. Они ждали своего часа: на концерте мы впервые представим эти уникальные находки", - рассказывает Инесса Галанте.

ФОТО: Пресс-фото

"Одним из самых необыкновенных открытий для меня стало духовное произведение Ave Verum. Композиция для смешанного хора с фортепиано будет представлена в том редком виде, в котором она была опубликована еще в конце девятнадцатого столетия. Также очень интересным станет выступление дуэта Инессы Галанте и Сергея Егерса - они споют для слушателей удивительную Santa Maria Гуно. Многие из произведений французского гения, которые мы включили в программу, будут впервые исполнены на большой сцене не только в Латвии, но и в мире", - рассказал Айварс Калейс.