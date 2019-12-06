Участник "Битвы экстрасенсов" из Латвии рассказал, каким будет 2020 год

Куда не стоит вкладывать деньги, что произойдет с нашим здоровьем, какие профессии принесут больше прибыли и на каких мужчин будут обращать внимание женщины? Об этом и многом другом в прогнозе на предстоящий год от Иво Пуринша.

"2020 год будет насыщен событиями по двум причинам. Во-первых, этот год является суммирующим трех лет: 2017, 2018, 2019, и многие международные политические проблемы, которые постепенно продвигались в течение 3-х лет, станут видимыми людям.

Так называемое "окно Овертона" откроется на полную ширину. Глобальные реформы могут затронуть повседневный быт каждого из нас.

Во-вторых, энергетика наступающего года находится под символом ящерицы. Это означает, что будет много праздников, фестивалей, изобилие новых товаров и технологий. А также эта энергия запускает в человеческом организме мутации на уровне ДНК. Люди, сами того не понимая, начинают приспосабливаться к всё нарастающему излучению электромагнитных волн.

Будем вынуждены учиться сами думать и заботиться о здоровье.

В новом году стоит остерегаться вложения денег в проекты, которые обещают быструю и большую прибыль. В 2020 активизируются всевозможные ложные фонды и пирамиды. Материальное благополучие гарантировано работникам финансовой сферы и мастерам разных отраслей, которые работают руками (плотники, парикмахеры, токари). Цена на хорошее качество многократно возрастет. А многие, кто делает пустую работу, могут ее лишиться. Будут закрываться нерентабельные предприятия.

Очень хорошее время для людей творческих профессий.

В сфере отношений в 2020 тоже ждет много интересного. Очень многие семьи, которые распались, образуются вновь. Друг друга найдут многие, чьи души были связаны в прошлых жизнях. В топе будут женщины, любящие путешествия, которые могут быть мужчине соратником и другом. А женщин будут привлекать мужчины авантюрного склада, любящие рисковать. В мужчине должна быть загадка.

Мода и потребности продолжают двигаться ближе к телу. Людей чересчур будет волновать здоровье и сексуальность. Но при этом желательно не податься на ажиотаж на пластические операции.

Руководящим работникам разных отраслей для успеха надо четко определить цель, и держать последовательный курс к этой цели. Желание поймать 2-3-х зайцев может разорить. Главной мотивацией успеха в этом году должно быть желание измениться! Не держаться за мелочи, не копить копеечку, а зарабатывать рубль. Хорошее здоровье поможет сохранить уменье прощать и не держать в себе обиду".

Не держать в себе обиду следует и участникам 20-го сезона "Битвы экстрасенсов". Это особенно актуально в преддверии финала проекта, который состоится совсем скоро.