Доступные аналоги дорогих продуктов: чем заменить каперсы, анчоусы и не только

Эту неприятную ситуацию можно легко исправить, если изысканные продукты заменить доступными аналогами. Поверьте, многие из них вы наверняка найдете на полке вашего шкафчика или холодильника!

Творог вместо маскарпоне

Этот сыр - настоящая итальянская гордость. Итальянцы его используют, чтобы приготовить пиццу или спагетти, а также некоторые вкусные десерты. Этот крем-сыр изготавливают из коровьего молока, и по консистенции он больше напоминает густую сметану. Маскарпоне придает пище пикантный вкус, особую мягкость и легкость. Но его цену едва ли можно назвать доступной. Что делать, если вы не готовы потратиться?

Просто выберите альтернативу! Это может быть протертый творог высокой жирности, смешанный со сливками, сыром "Филадельфия" или рикоттой.

Килька и сардины вместо анчоусов

Анчоусы - еще один ингредиент, который часто можно найти в оригинальных рецептах, особенно итальянской кухни.

Мало кто знает, что под анчоусами подразумевается не только мелкая рыба, но и ее особый вид соления, который и обеспечивает уникальный вкус.

Если в рецепте, который вам понравился, в числе ингредиентов значатся анчоусы, их можно заменить простой килькой или сардинами в пикантном рассоле.

Кроме того, если анчоусы в блюде используются в качестве пряности, прекрасной заменой может стать тайский или вьетнамский рыбный соус, который подчеркнет уникальный аромат.

Вместо кленового сиропа - мед акации или гречишный мед

Ценители десертов часто в списке ингредиентов видели кленовый сироп. Этот продукт имеет легкий древесный вкус и особый аромат. Этот сироп добавляют как в сладости и мороженное, так и в хлеб. Кленовый сироп универсален - он не вызывает пищевой аллергии, в нем много антиоксидантов и мало калорий.

Кленовый сироп может заметить гречишный мед или же мед из акации. А если кому-то нужен сироп полегче, то можно попробовать варенье из груши или крыжовника.

Сливки с пониженным содержанием жира вместо кокосового молока

Кокосовое молоко - еще один традиционный ингредиент большинства коктейлей, соусов, десертов и супов. Повара ценят его мягкий вкус и приятный аромат. Благодаря кокосовому молоку любое блюдо станет мягче и воздушнее.

Если кокосового молока нет под рукой,

можно попробовать заменить его сливками или молоком с низким содержанием жира, а чтобы получить характерный аромат кокоса, следует добавить немного кокосовой стружки.

Уксус с сахаром и соевый соус вместо рисового уксуса

Рисовый уксус обычно используют для приготовления маринада, овощей и соусов. Этот продукт имеет мягкий и сладковатый вкус. Если сравнивать его с другими видами уксуса, то у него ниже кислотность и калорийность.

Несмотря на то, что рисовый уксус не такая дорогая составляющая, его не всегда можно найти на полках магазинов. Потому,

если вы решили приготовить блюдо и в числе ингредиентов увидели рисовый уксус, попробуйте заменить его смесью простого уксуса, соевого соуса и сахара.

Вместо каперсов - пикантные огурчики (корнишоны) и оливки

Каперсы можно найти в составе многих рецептов. И все бы ничего, но для большинства домохозяек, особенно для тех, кто только учится готовить, этот продукт - настоящая тайна. Каперсы - это незрелые бутоны каперсника (каперсового куста). Их солят, маринуют, и они принимают кисло-соленый и терпко-горький вкус.