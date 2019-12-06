В Риге выступит Тима Белорусских

В субботу, 7 декабря, на сцене ночного клуба Godvil со своим большим концертом выступит молодой рэпер Тима Белорусских, сообщает портал balticevents.info.
Тима Белорусских – молодой рэп-исполнитель из Минска. Серьезно музыкой Тима стал заниматься в конце 2017 года. Тогда он вместе с друзьями организовали собственное объединение Kaufmanlabel и начали работать на студии.
Первый небольшой пробный альбом из пяти песен Тима Белорусских выпустил в январе 2018 года. Особый успех Тиме Белорусских принес трек "Мокрые кроссы", который попал в Топ-5 Apple Music, а также Топ-1 раздела "Популярное" Вконтакте и в чарте "Яндекс.Музыки".
Популярность Тима стал набирать весной 2018 года уже за пределами Беларуси после ряда успешных концертов по России и странам СНГ. Осенью выходят новые также успешные песни "Искры", "Незабудка" и "Девочка".
За песню "Мокрые кроссы" на Второй музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" он получил награду в номинации "Хит года". Затем вышла песня "Незабудка", тоже ставшая хитом.
В данный момент клип "Мокрые кроссы" на YouTube посмотрели более 10 миллионов раз.
В Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также представит вниманию зрителей абсолютно новый материал.
Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss.