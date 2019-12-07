Как грамотно оценить кинофильм и сформировать хороший вкус?

В мировом кино начинается подведение итогов года, завершающееся мартовским вручением "Оскара". На этой неделе Голливудская ассоциация критиков объявила лучшие на ее взгляд фильмы. Ведущие ознакомились со списком победителей и стали думать, почему критики выбрали именно эти картины.

Так родилась тема нового выпуска: "Как оценивать кино? Как сформировать хороший вкус к кино, чтобы понимать выбор гильдий и ассоциаций?"

Вот какие вопросы ведущие задавали себе, чтобы ответить:

Надо ли смотреть кино каждый день? Существует термин "насмотренность". Это когда вы спустя короткое время после начала просмотра уже можете сказать, хорош ли фильм. Для того чтобы быть "насмотренным" надо каждый день смотреть кино. Или нет? Как надо готовиться к просмотру?

Трейлер стал таким важным элементом киномаркетинга, что теперь мы можем увидеть в промо-ролике лучшие моменты фильма и уже не тратить время на просмотр самого фильма. Нужно ли смотреть трейлер, читать сопряженную информацию? Или всё же переизбыток информации может помешать восприятию?

Обязательно ли смотреть кино в кинотеатре? Сейчас, в эпоху стриминговых сервисов, мы можем смотреть кино не выходя из дома. Может показаться, что идти в кинотеатр не обязательно. Как вы считаете?

Какое кино вас никогда не подводило? Какой знак качества сразу выдаёт хороший фильм? Как быть если фильм не удается посмотреть одним куском? Насколько допустимо делать при просмотре перерывы?

Это пожалуй самый актуальный их вопросов. Режиссер "Ирландца" Мартин Скорсезе отказался делить свой трехчасовой фильм на серии. Он сказал, что лишь цельный просмотр может гарантировать понимание его работы.

Ведущие столкнулись с интересными выводами, пытаясь ответить себе на этот и остальные вопросы в новом выпуске Cinemania на радио SWH+.