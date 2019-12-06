"Пуце снова грубо нарушил закон": Ушаков об идее роспуска Рижской думы

"Второй раз подряд противоправным решением Пуце сделал шаг к тому, чтобы отвечать перед лицом закона за злоупотребление служебным положением. Он как политик использует ресурсы для сведения счетов с другими политическими силами", - сказал Ушаков.

По его мнению, это откровенное нарушение латвийских законов.

"Остается еще Сейму проголосовать за то, что, если на внеочередных выборах победит "Согласие", дума может работать 15 месяцев, если же другая партия, то пять с половиной лет", - иронизирует Ушаков.

Он рассказал, что сейчас в Брюсселе бастуют предприятия по вывозу мусора, и мусор не вывозится, но никому и в голову не приходит, что эту проблему нужно решать роспуском местного самоуправления.

Между тем в Риге мусор вывозится, и есть лишь нюансы с юридическим решением, как обеспечивать эту услугу дальше.

Также Ушаков считает, что недопустимо менять закон ради краткосрочных интересов политической партии.

Экс-мэр заявил, что для представляемой Пуце политической партии это единственная возможность отвести внимание от более срочных и актуальных проблем, таких как зарплаты медиков, административно-территориальная реформа, которые для этой партии неудобны.