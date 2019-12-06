Юрист: решение Сейма о роспуске Рижской думы могут оспорить 20 депутатов Сейма

По его словам, если это дело поступит на рассмотрение Конституционного суда, все же маловероятно, что он приостановит действие закона о роспуске Рижской думы до момента вынесения постановления. Пастарс пояснил, что подобного прецедента еще не было.

Однако если закон о роспуске думы будет признан не соответствующим Конституции, суд может принять решение задним числом или решение, которое вступит в силу с момента его принятия.

По словам Пастарса, в случае принятия решения задним числом уволенные депутаты Рижской думы смогут рассчитывать на компенсацию невыплаченных зарплат.

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 29 февраля, но в зависимости от решения Сейма дата может быть уточнена.