Юрист: решение Сейма о роспуске Рижской думы могут оспорить 20 депутатов Сейма

Если Сейм поддержит роспуск Рижской думы, инициированный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), то данный закон в Конституционном суде смогут обжаловать 20 депутатов парламента или любой из уволенных депутатов думы, сообщил агентству LETA юридический советник Латвийской ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс.
По его словам, если это дело поступит на рассмотрение Конституционного суда, все же маловероятно, что он приостановит действие закона о роспуске Рижской думы до момента вынесения постановления. Пастарс пояснил, что подобного прецедента еще не было.
Однако если закон о роспуске думы будет признан не соответствующим Конституции, суд может принять решение задним числом или решение, которое вступит в силу с момента его принятия.
По словам Пастарса, в случае принятия решения задним числом уволенные депутаты Рижской думы смогут рассчитывать на компенсацию невыплаченных зарплат.
Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.
Внеочередные выборы в Рижскую думу назначены на 29 февраля, но в зависимости от решения Сейма дата может быть уточнена.
Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.