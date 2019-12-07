Императрица vs Примадонна: Аллегрова увела у Пугачевой хит, сделавший ее звездой

Взлет карьеры Виктора Чайки начался с хита Алексея Глызина "Зимний сад", а потом были другие "Ты не ангел", "Пепел любви" и т.д.

Виктор Чайка долгое время оставался в тени, пока сам не исполнил песню собственного сочинения "Мона Лиза" - на следующее утро он проснулся знаменитым.

Композитор вспомнил, как Аллегрова забрала у собственной дочери песню, которая стала хитом 90-х - "Угонщица".

"Она очень хотела, чтобы песню спела ее дочка - Лала... В перерыве, когда послали за "лампочкой"... Пока мы вместе сидели, я показал песню для Лалы. Ира сказала: "Что? Это моя песня!". Песня оказалась пророческая.

В жизни нашей любимой артистки был период, когда она вышла замуж за Игоря Капусту, и получилось, что она его "угнала"", - признался Виктор Чайка.

Что касается песни "Транзитный пассажир", ее Лариса Рубальская написала для Аллы Борисовны Пугачевой. Виктор Чайка моментально придумал музыку. Композитор был в отъезде, за это время Рубальская показала песню Аллегровой, которая просто заставила поэтессу отдать хит ей.

"Аллегрова сказала, что если она не споет эту песню, то… А они были друзьями, подругами большими... Вообще отличительная черта звезд - понимать, что это - твоя песня", - отметил он.

Как известно, в истории российского шоу-бизнеса - это не первый случай.