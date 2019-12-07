Мнение: Действия Пуце создают Нилу Ушакову "ореол страдальца"

В действиях правящей коалиции в вопросе выборов в самоуправления усматривается угроза для демократии в Латвии, считает политолог Юрис Розенвалдс.
Он допускает, что Сейм примет решение о роспуске Рижской думы, потому что коалиционные партии уже давно думают о том, как "свалить" правящую коалицию Рижской думы.
"Правящая коалиция просчитала, что не нужно тратиться дважды и рисковать, если все можно получить за один раз -
свергнуть коалицию [в Рижской думе] и править пять лет", - сказал политолог, добавив, что такие действия представляют серьезную угрозу для демократии в Латвии.
Предложение изменить законодательство и установить другие сроки проведения муниципальных выборов станет достаточно опасным прецедентом для других самоуправлений, сказал Розенвалдс.
Эти поправки могут быть оспорены в Конституционном суде.
В Сейме, по мнению политолога, наблюдается опасная тенденция.
"Правящая коалиция намного более выраженно, чем любая другая правящая коалиция национального уровня, пытается решать вопросы очень ясно и открыто, чтобы создать для себя более выгодную ситуацию", - считает Розенвалдс.
Примером может служить закон о повышении финансирования партий уже с будущего года.
Это же относится и к чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге, которую рижане и не замечают.
По мнению политолога, участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу будут те партии, которые представлены сейчас в парламенте.
В существующей политической ситуации о себе может заявить и Русский союз Латвии, а "Честь служить Риге" уже заявила, что будет стартовать отдельно.
"Думаю, что попытает счастья в Риге и Союз "зеленых" и крестьян", - прогнозирует Розенвалдс.
По его мнению, внеочередные выборы в Рижскую думу будут очень острыми.
То, каким образом министр охраны среды и регионального развития расправляется с руководством Рижской думы, создает экс-мэру Нилу Ушакову ореол страдальца.
Контекст:
- Сейм передал на рассмотрение комиссиям поправки, предусматривающие новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.
- Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
- До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.