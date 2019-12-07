Мнение: Действия Пуце создают Нилу Ушакову "ореол страдальца"

Он допускает, что Сейм примет решение о роспуске Рижской думы, потому что коалиционные партии уже давно думают о том, как "свалить" правящую коалицию Рижской думы.

"Правящая коалиция просчитала, что не нужно тратиться дважды и рисковать, если все можно получить за один раз -

свергнуть коалицию [в Рижской думе] и править пять лет", - сказал политолог, добавив, что такие действия представляют серьезную угрозу для демократии в Латвии.

Предложение изменить законодательство и установить другие сроки проведения муниципальных выборов станет достаточно опасным прецедентом для других самоуправлений, сказал Розенвалдс.

Эти поправки могут быть оспорены в Конституционном суде.

В Сейме, по мнению политолога, наблюдается опасная тенденция.

"Правящая коалиция намного более выраженно, чем любая другая правящая коалиция национального уровня, пытается решать вопросы очень ясно и открыто, чтобы создать для себя более выгодную ситуацию", - считает Розенвалдс.

Примером может служить закон о повышении финансирования партий уже с будущего года.

Это же относится и к чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге, которую рижане и не замечают.

По мнению политолога, участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу будут те партии, которые представлены сейчас в парламенте.

В существующей политической ситуации о себе может заявить и Русский союз Латвии, а "Честь служить Риге" уже заявила, что будет стартовать отдельно.

"Думаю, что попытает счастья в Риге и Союз "зеленых" и крестьян", - прогнозирует Розенвалдс.

По его мнению, внеочередные выборы в Рижскую думу будут очень острыми.

То, каким образом министр охраны среды и регионального развития расправляется с руководством Рижской думы, создает экс-мэру Нилу Ушакову ореол страдальца.