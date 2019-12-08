"Убийцы" Шнурова превратили попсу в тяжелый рок, парализовав зрительный зал
6 декабря на Первом канале стартовали этапы "Нокаутов" в проекте "Голос". В командах Полины Гагариной, Константина Меладзе, Валерия Сюткина и Сергея Шнурова осталось по шесть участников. Русский TVNET рассказывает про самые яркие моменты выпуска.
Колоритная участница Анастасия Маркова (команда Полины Гагариной) представила совершенно невероятный и лирический вариант хита группы "Грибы" - "Между нами тает лёд".
Следом за ней с гитарой наперевес вышла Ива Тодорова, которая исполнила песню Леонида Агутина "Оле-оле". Девушке удалось завести публику, которая пустилась в пляс даже сидя. По лицам судей, было заметно, что версия вокалистки им нравится.
Екатерина Стеблина смогла ответить соперницам по достоинству. Она представила необычный микс песен Blondie - "Call me" и группы "Любе" - "Атас".
"Самое интересное - наблюдать, как артист развивается... от этапа к этапу", - сказал Меладзе.
Он отметил, что это было свежо и ярко.
Валерий Сюткин поздравил Полину и признался,что выбирать одного из троих невероятно сложно. Шнуров согласился, что номера были замечательные. Он подчеркнул, что латекс был классный.
"Огромное спасибо девчонкам за то, что слышали и слушали", - сказала Гагарина.
В следующий этап Полина пригласила Анастасию Маркову. После Гагарина обняла подругу Екатерину Стеблину и попросила не обижаться на ее решение, ведь это только игра.
Следующими на сцену вышли подопечные Валерия Сюткина Нуржигит Субанкулов, Арсен Мукенди и Егор Мускат.
Егор Мускат исполнил легендарную песню "Агаты Кристи" "Как на войне".
Следом за ним Субанкулов перенес в зал в мир лирики трогательной песней Криса Айзека "Wicked game".
Гагарина не удержалась и сказала Сюткину: "Круто". В припеве она начала подпевать Нуржигиту.
Замыкал тройку Арсен Мукенди, который представил песню наставника "Я то, что надо".
"Удивлен, приятно удивлен... Это было круто! Валер, я тебя поздравляю с таким замечательным дебютом. Это просто великолепно", - отметил Шнуров.
С ним согласился композитор и продюсер Константин Меладзе.
"Идеально подобраны песни. Сразу люди раскрылись... Откровенно говоря, я удивлен и восхищен. Блестяще", - указал Меладзе.
В восторге осталась и Полина Гагарина.
"Мои восхищения будут в адрес Валерия. Отдельное спасибо Нуржигиту... Что это было? Вау!" - заметила она.
Сюткин признался, что ему очень понравилось работать с ребятами, но в следующий этап с ним переходит Арсен Мукенди. Нуржигита Субанкулова спас Константин Меладзе, который забрал молодого человека в свою команду. Егор Мускат покинул проект, сказав слова благодарности своему наставнику.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров подбодрил своих участников словами: "Давайте, убийцы мои!".
Первыми вышли Ирина Чувакова, Арсений Курчанин и Рагда Ханиева.
Ирина Чувакова исполнила рок-версию песни коллектива Cream Soda "Никаких больше вечеринок", которая завершалась проигрышами с гармонией композиции Metallica "Enter sadman".
Арсений шокировал судей, когда представ в образе "гопника", который исполнял песню группы "Руки вверх!", сопроводив все невероятным театральным действом. В какой-то момент он перешел на речитатив и зачитал Гагариной строки из хита "А он тебя целует", назвал "малой" и высыпал ей на стол семечки.
Рагда Ханиева просто шокировала зрителей и наставников представив микс песен "Life" (Zivert) и "Bag guy" (Билли Айлиш), которые были поданы в рок, а где-то даже метал-интерпретации. Казалось, что так, с такими паузами, подобные прыжки сделать невероятно сложно. Рагде это удалось мастерски.
Полина Гагарина сказала, что Ирина вышла и "взяла зал за то самое место", о котором поет в своих песнях Сергей Шнуров. Процитировать, к сожалению, она это не может. Певица указала, что хамскому поведению Арсения научил его наставник, но она прощает эти семечки. Рагда же была просто великолепна.
Меладзе отметил, что Рагда - его фаворитка. Ему не понравился выбор песен, которые для танцев, а не для пения. Лишь концовка позволила раскрыть вокальные способности девушки.
"Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению", - заметил композитор.
Замечание Константина не понравилось Сергею.
"Что вы говорите? ... Не все такие талантливые как вы", - парировал ему Шнуров.
Сюткин отметил "широкоугольный подход" Сергея к номерам.
Сергей Шнуров сказал,что он определился и взял с собой дальше в проект Рагду Ханиеву. Арсений извинился перед Гагариной за семечки.
Завершала выпуск тройка Константина Меладзе, в которой были Валерия Миронова, Даниил Королев и Елизавета Шалуба.
Вокалистка Валерия Миронова аккуратно и деликатно исполнила хит Стиви Уандера "Don't You Worry 'Bout a Thing". Не создавая каких-либо сюрпризов во время исполнения.
Следующим на сцену вышел Даниил Королев с народной белорусской песней "По морю". Молодой человек спел белорусскую народную песню "По морю". Впрочем, его номер тоже ничем не удивил. В прошлый раз певец тоже пел фолковую композицию.
Одна из самых ярких участниц выпуска Елизавета Шалуба исполнила перед судьями хит Юрия Шатунова "Звездная ночь". Девушка попыталась добавить в композицию индивидуальности, а также показать возможности своего вокала и то, как она им владеет.
"Мне все очень понравилось... У меня один вопрос: "Написано, что Даниил из Москвы, 32 года исполняет песню "По морю"... Я знаю, что у Беларуси нет выхода к морю. Это как?" - спросил Шнуров.
Сюткин заметил, что для него время пролетело художественно. Представление было "разнообразной палитрой". Ему понравились все три номера.
Полина Гагарина хотела сказать, что ее лечит такая музыка, которую исполнял Даниил.
Насчет Елизаветы она отметила, что в такой танцевальной песне девушка не взяла ни одной фальшивой ноты.
Константин Меладзе поблагодарил всех, но выбрал для прохождения дальше Даниила. Валерию и Елизавету никто не спас.
Напомним, еще четыре тройки примут участие в следующем этапе "Нокауты".