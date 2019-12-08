"Убийцы" Шнурова превратили попсу в тяжелый рок, парализовав зрительный зал

Рагда Ханиева просто шокировала зрителей и наставников представив микс песен "Life" (Zivert) и "Bag guy" (Билли Айлиш), которые были поданы в рок, а где-то даже метал-интерпретации. Казалось, что так, с такими паузами, подобные прыжки сделать невероятно сложно. Рагде это удалось мастерски.

Полина Гагарина сказала, что Ирина вышла и "взяла зал за то самое место", о котором поет в своих песнях Сергей Шнуров. Процитировать, к сожалению, она это не может. Певица указала, что хамскому поведению Арсения научил его наставник, но она прощает эти семечки. Рагда же была просто великолепна.

Меладзе отметил, что Рагда - его фаворитка. Ему не понравился выбор песен, которые для танцев, а не для пения. Лишь концовка позволила раскрыть вокальные способности девушки.

"Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению", - заметил композитор.

Замечание Константина не понравилось Сергею.

"Что вы говорите? ... Не все такие талантливые как вы", - парировал ему Шнуров.

Сюткин отметил "широкоугольный подход" Сергея к номерам.

Сергей Шнуров сказал,что он определился и взял с собой дальше в проект Рагду Ханиеву. Арсений извинился перед Гагариной за семечки.

Завершала выпуск тройка Константина Меладзе, в которой были Валерия Миронова, Даниил Королев и Елизавета Шалуба.

Вокалистка Валерия Миронова аккуратно и деликатно исполнила хит Стиви Уандера "Don't You Worry 'Bout a Thing". Не создавая каких-либо сюрпризов во время исполнения.

Следующим на сцену вышел Даниил Королев с народной белорусской песней "По морю". Молодой человек спел белорусскую народную песню "По морю". Впрочем, его номер тоже ничем не удивил. В прошлый раз певец тоже пел фолковую композицию.

Одна из самых ярких участниц выпуска Елизавета Шалуба исполнила перед судьями хит Юрия Шатунова "Звездная ночь". Девушка попыталась добавить в композицию индивидуальности, а также показать возможности своего вокала и то, как она им владеет.

"Мне все очень понравилось... У меня один вопрос: "Написано, что Даниил из Москвы, 32 года исполняет песню "По морю"... Я знаю, что у Беларуси нет выхода к морю. Это как?" - спросил Шнуров.

Сюткин заметил, что для него время пролетело художественно. Представление было "разнообразной палитрой". Ему понравились все три номера.

Полина Гагарина хотела сказать, что ее лечит такая музыка, которую исполнял Даниил.

Насчет Елизаветы она отметила, что в такой танцевальной песне девушка не взяла ни одной фальшивой ноты.

Константин Меладзе поблагодарил всех, но выбрал для прохождения дальше Даниила. Валерию и Елизавету никто не спас.