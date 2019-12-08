"Только любовью можно спасти этот мир". Рижан покорила московская постановка

Сюжет: Главный герой, Павел Антошин (Вячеслав Невинный) считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита (Яна Поплавская) ушла к другому мужчине (Вадим Колганов). Но это ещё не всё: Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису (Ирина Лачина)! Это предложение настолько возмутило главного героя, что он тут же выставил обеих за дверь. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…

ФОТО: Пресс-фото

На первый взгляд может показаться, что это просто весёлая история, но на самом деле перед зрителем разворачивается настоящая драма. Сначала происходящее очень забавно: весёлые шутки, добрая и лёгкая атмосфера и вот, через мгновенье зал следит за происходящим затаив дыхание.

ФОТО: Пресс-фото

В ролях:

Вячеслав Невинный, Ирина Лачина, Яна Поплавская, Вадим Колганов, Александр Пашков и Ася Калинина.

Сразу стоит отметить игру Ирины Лачиной. До чего же она хороша в "Отдам мужа в хорошие руки", где преобразилась до неузнаваемости. Весь первый акт ты каждый раз ждёшь её появления на сцене. Настоящее украшение спектакля!

Именно сцены, связанные с главными героями Вячеслава Невинного и Ирины Лачиной заставляли зал наблюдать за происходящим не дыша. В какой-то момент сложно поверить, что весёлый анекдот превратился в настоящую трагедию двух семей и двух сердец! Мужчина и женщина на сцене проживают целую жизнь - искренне, по-настоящему, не пошло. В их любовь веришь и хочешь верить! Но мы не знаем, что ждёт их потом, после хэппи-энда...

Стоит отметить и яркую Яну Поплавскую, которую просто с огромнейшим нетерпением ждала публика, которая просто не могла сдерживать оваций при виде артистки.

Вообще, все актёры спектакля действительно потрясающие! Их игра и искренность не могут не подкупать зрителя.

Атмосфера:

Как же хорошо авторам удалось передать дух 70-х, 80-х годов! По окончанию спектакля люди выходили из зала, отмечая "приятную ностальгию". Привязка ко времени совсем незначительна, ведь сюжет - на все времена. А как звучат сегодня вечные слова со сцены, которые очень точно "попадают" в зрителя.

Декорации, костюмы и облик героев, и свет, и остальной театральный антураж — тоже прекрасны и красивы. Всё лаконично, но это отнюдь не минимализм. Видно и чувствуется, что художники и декораторы театра поработали на славу.

ФОТО: Пресс-фото

Итог:

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, - говорят замечательные актёры, занятые в этом спектакле.