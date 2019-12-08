Как украсить праздничный стол – 6 советов дизайнера

Центральное место в доме, где семья собирается на Рождество, – это праздничный стол. При его сервировке мы зачастую ограничиваемся программой-минимум: стелим скатерть и ставим праздничные бокалы и подсвечники, – хотя на самом деле совсем не сложно добиться и более впечатляющего результата.
Дизайнер IKEA делится шестью идеями о том, как украсить праздничный стол в различных стилях, так чтобы он составил достойную конкуренцию елочке.
Руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Latvija Дариус Римкус напоминает, что стол – это не отдельный мир: украшения и цвета, используемые в его сервировке, должны гармонировать с остальным декором в доме. Для создания праздничной атмосферы он рекомендует украсить три главных места: рождественскую елочку, окна и праздничный стол.
"Основой украшения праздничного стола являются текстиль, посуда и декор. Текстиль – это не только праздничная скатерть: салфетки, настольные дорожки и подставки также создают торжественное настроение и придают роскошный вид. Для украшения стола можно использовать такие же гирлянды и игрушки, как и для елки: благодаря этому убранство в комнате будет создавать впечатление продуманного", – говорит Римкус.
Дизайнер убежден, что нет нужды каждый год покупать новые украшения и посуду – лучше использовать в качестве основы уже имеющиеся и освежить вид при помощи нескольких акцентов из рождественской коллекции этого года.
Если кажется, что на праздничном столе не хватит места и для декора, и для традиционных девяти блюд, Римкус советует воспользоваться кухонным столиком на колесах. На него можно поставить еду и вещи, которые могут понадобиться в ходе вечера, например, чайник, кружки, десерт. Так вы сэкономите место на столе, и он не будет выглядеть перегруженным.
Игривое сочетание красного и белого
Тем, кто хочет внести в свое жилище веселое праздничное настроение, рекомендуется выбирать традиционное для Рождества сочетание красного и белого. Дуэт этих цветов сделает праздничную сервировку особенно пышной, а подобрав к ней игривые детали (например, маленькие фигурки северных оленей или Деда Мороза), вы сможете порадовать самых маленьких членов семьи. Такой вариант убранства будет отлично смотреться в светлом интерьере.
"Для украшения стола можно использовать красную скатерть или дорожку, на которых будет выделяться белая посуда и другие аксессуары. В качестве дополнительного акцента можно добавить немного синего цвета в текстиле, бумажных салфетках или настольных дорожках", – говорит Д. Римкус.
Не менее важный элемент – зелень. Она придаст столу свежесть, а вечнозеленые венки из искусственных растений, гирлянды и букеты будут радовать и после праздников.
Ищите вдохновение в природе
Любители природы могут украсить стол так, чтобы он напоминал тихое зимнее утро в лесу. Такой эффект поможет создать спокойная цветовая палитра: белый, теплые кремовые и коричневые оттенки, – а также натуральные материалы, например, льняные текстильные изделия, подставки из морских водорослей, деревянные сервировочные доски для подачи закусок, а также сердечки из пипаркукас с именами гостей, которые можно использовать вместо привычных рассадочных карточек.
"Для украшения такого стола очень кстати придутся природные материалы: букеты из еловых ветвей и разложенные на столе шишки создадут живой и естественный образ. Чтобы стол не был слишком пестрым, я посоветовал бы выбирать посуду одного цвета, но различных форм или стилей. Чтобы общий вид был гармоничным, под комплекты посуды каждого гостя можно поставить большие тарелки одного размера или одинаковые подставки", – рассказывает дизайнер IKEA.
Рождественский стол в современном стиле
В жилище с современным интерьером будет хорошо смотреться украшенный соответствующим образом стол. Чтобы создать праздничное настроение, не нужна скатерть – достаточно будет, если вы выберете контрастирующую с цветом стола посуду. При создании современного убранства стола можно экспериментировать и сочетать посуду и аксессуары в различных стилях, например, современные тарелки и бокалы можно комбинировать с традиционными подсвечниками.
Важную роль при создании общей картины играют акценты. Так, белый стол и черную посуду в цельную композицию помогут превратить пестрые черно-белые салфетки, нотку торжественной роскоши придадут золотые миски и посуда, а елочная гирлянда с лампочками и несколько красных акцентов не дадут гостям забыть, что они собрались для празднования Рождества.
Сочетать старое и новое
Чтобы праздничный стол выглядел не так, как год назад, совсем не нужно во что бы то ни стало покупать новый сервиз или декор. Романтичной или уютной атмосферы можно добиться, подобрав к старой посуде и текстилю несколько новых акцентов. Главное – не перестараться: не нужно выставлять на вид все, что есть дома, и лучше использовать для украшения не более трех различных цветов.
"Например, если комплект посуды белого цвета, стол можно оживить при помощи нескольких более ярких мисок. Хорошее общее впечатление будет создавать доминирующая, гармонично подобранная скатерть, на фоне которой старая посуда будет выглядеть совсем как новая. Если вы планируете поставить на стол тарелки из разных комплектов, согласованный общий вид помогут создать новые подставки, которые можно купить за пару евро", – рекомендует специалист по интерьеру.
Как в рождественских фильмах
Если в интерьере жилища преобладают темные оттенки и мебель в традиционном стиле, хорошо будет смотреться богато украшенный праздничный стол. При его сервировке дизайнер советует отдать предпочтение трем главным акцентам: ярким контрастирующим цветам, богатому декору и роскошной посуде.
Для убранства стола используйте лесной зеленый и ярко-красный цвета, кстати придутся также серые и синие акценты. Праздничную атмосферу поможет подчеркнуть большой хвойный венок в центре стола, традиционные подсвечники и элегантный штатив, на разных уровнях которого можно разложить праздничное угощение.
При украшении такого роскошного стола можно комбинировать традиционный и современный декор, например, старинные стеклянные бокалы будут хорошо смотреться рядом с современными столовыми приборами и посудой.
Стол и для Рождества, и для Нового года
Золотой цвет всегда создает ощущение праздника, его сочетание с черным – классика, которая прекрасно впишется в современный интерьер с его контрастами.
"Тем, кто хочет, чтобы праздничный стол сверкал золотом, но при этом оставался стильным, я рекомендую создать легкую композицию и не слишком усердствовать с деталями. Главным акцентом могут стать мерцающие золотые свечи, которые стоят всего несколько евро и будут хорошо сочетаться с другим золотым декором. Золотые акценты будут прекрасно смотреться с черной посудой, выполненной в современном стиле. Еще одним стильным и блестящим акцентом может стать стеклянный клош, под которым скрывается сложенная гирлянда из лампочек", – рассказывает специалист по интерьеру.
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Цель IKEA – сделать повседневную жизнь каждого человека лучше. В своем бизнесе предприятие соблюдает принципы экологической безопасности и устойчивости и поддерживает различные инициативы, направленные на заботу о детях и окружающей среде. Начиная с момента основания предприятия в Швеции в 1943 году IKEA предлагает функциональные товары для благоустройства жилища с хорошим дизайном и по доступным ценам. На данный момент в 50 странах мира работают более 420 магазинов IKEA.
В Балтии были открыты два магазина – один в Латвии и один в Литве, кроме того, доступны три пункта заказа и получения товаров – два в Литве и один в Эстонии.