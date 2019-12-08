Как украсить праздничный стол – 6 советов дизайнера

Рождественский стол в современном стиле

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В жилище с современным интерьером будет хорошо смотреться украшенный соответствующим образом стол. Чтобы создать праздничное настроение, не нужна скатерть – достаточно будет, если вы выберете контрастирующую с цветом стола посуду. При создании современного убранства стола можно экспериментировать и сочетать посуду и аксессуары в различных стилях, например, современные тарелки и бокалы можно комбинировать с традиционными подсвечниками.

Важную роль при создании общей картины играют акценты. Так, белый стол и черную посуду в цельную композицию помогут превратить пестрые черно-белые салфетки, нотку торжественной роскоши придадут золотые миски и посуда, а елочная гирлянда с лампочками и несколько красных акцентов не дадут гостям забыть, что они собрались для празднования Рождества.

Сочетать старое и новое

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Чтобы праздничный стол выглядел не так, как год назад, совсем не нужно во что бы то ни стало покупать новый сервиз или декор. Романтичной или уютной атмосферы можно добиться, подобрав к старой посуде и текстилю несколько новых акцентов. Главное – не перестараться: не нужно выставлять на вид все, что есть дома, и лучше использовать для украшения не более трех различных цветов.

"Например, если комплект посуды белого цвета, стол можно оживить при помощи нескольких более ярких мисок. Хорошее общее впечатление будет создавать доминирующая, гармонично подобранная скатерть, на фоне которой старая посуда будет выглядеть совсем как новая. Если вы планируете поставить на стол тарелки из разных комплектов, согласованный общий вид помогут создать новые подставки, которые можно купить за пару евро", – рекомендует специалист по интерьеру.

Как в рождественских фильмах

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Если в интерьере жилища преобладают темные оттенки и мебель в традиционном стиле, хорошо будет смотреться богато украшенный праздничный стол. При его сервировке дизайнер советует отдать предпочтение трем главным акцентам: ярким контрастирующим цветам, богатому декору и роскошной посуде.

Для убранства стола используйте лесной зеленый и ярко-красный цвета, кстати придутся также серые и синие акценты. Праздничную атмосферу поможет подчеркнуть большой хвойный венок в центре стола, традиционные подсвечники и элегантный штатив, на разных уровнях которого можно разложить праздничное угощение.

При украшении такого роскошного стола можно комбинировать традиционный и современный декор, например, старинные стеклянные бокалы будут хорошо смотреться рядом с современными столовыми приборами и посудой.

Стол и для Рождества, и для Нового года

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Золотой цвет всегда создает ощущение праздника, его сочетание с черным – классика, которая прекрасно впишется в современный интерьер с его контрастами.

"Тем, кто хочет, чтобы праздничный стол сверкал золотом, но при этом оставался стильным, я рекомендую создать легкую композицию и не слишком усердствовать с деталями. Главным акцентом могут стать мерцающие золотые свечи, которые стоят всего несколько евро и будут хорошо сочетаться с другим золотым декором. Золотые акценты будут прекрасно смотреться с черной посудой, выполненной в современном стиле. Еще одним стильным и блестящим акцентом может стать стеклянный клош, под которым скрывается сложенная гирлянда из лампочек", – рассказывает специалист по интерьеру.

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Цель IKEA – сделать повседневную жизнь каждого человека лучше. В своем бизнесе предприятие соблюдает принципы экологической безопасности и устойчивости и поддерживает различные инициативы, направленные на заботу о детях и окружающей среде. Начиная с момента основания предприятия в Швеции в 1943 году IKEA предлагает функциональные товары для благоустройства жилища с хорошим дизайном и по доступным ценам. На данный момент в 50 странах мира работают более 420 магазинов IKEA.