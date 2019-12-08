KNAB предлагает уменьшить штраф за непредоставление налоговой декларации должностного лица в срок

Поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц предусматривают, что штраф за непредоставление налоговой декларации должностного лица в установленный срок уменьшится до 150 евро. На данный момент Кодекс административных нарушений за данное нарушение предусматривает штраф до 350 евро.

Согласно информации KNAB, до сих пор штрафы за вышеупомянутое нарушение в среднем составляли до 50 евро. Штраф в размере от 100 до 350 евро применялся только в редких случаях.

Также поправки к закону предусматривают, что указание в декларации государственного должностного лица ложных данных, касающихся его имущества, сделок, финансовых инструментов, задолженностей, займов, наличных и безналичных сбережений или других доходов, превышающих 20 минимальных месячных заработных плат, или непредоставление декларации после предупреждения соответствующих государственных инстанций карается штрафом на сумму до 350 евро и запретом на использование прав должностного лица на срок до двух лет.

За нарушение порядка предоставления списков государственных должностных лиц и поправок к ним или предоставление неполных списков должностных лиц на руководителя соответствующего учреждения может быть наложен штраф в размере от 70 до 210 евро.

За нарушения ограничений и запретов, налагаемых законом на государственных должностных лиц, а также за выполнение функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов может быть наложен штраф в размере от 70 до 700 евро и запрет на использование прав должностного лица на срок до двух лет.