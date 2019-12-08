Умер известный актер из телесериалов "Друзья" и "Клан Сопрано"

Известно, что актер умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стало осложнение после недавно перенесенной пневмонии. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Смерть звезды подтвердили члены семьи, а позже и его представитель.

Коллеги Либмана сделали официальное заявление и назвали его "необычайно одаренным актером, у которого сложилась выдающаяся карьера в кино, на телевидении и в театре".

За плечами артиста огромное количество ролей, но зрители полюбили его за образ отца Рейчел Грин из сериала "Друзья". Его персонаж имел несносный характер, разводился с женой, спорил с дочерью и не любил Росса.