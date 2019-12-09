"Он меня не возбуждал": Пугачева призналась, что ее не устраивало в первых съемках

Первым фильмом, где Алла Пугачева проявила себя как актриса стала картина "Женщина, которая поет".

Как признался режиссер фильма Александр Орлов - это была производственная картина о певице. Изначально название было "Третья любовь", но его в последствии заменили.

Премьера состоялась в 1979 году. Фильм зрители полюбили. На нем побывало 55 миллионов зрителей, но режиссер уверен, что гораздо больше. Картина "Женщина, которая поет" заняла 27-е место по посещаемости. Аллу Пугачеву по результатам опроса издания "Советский экран" назвали "Лучшей актрисой года".

Многие пытались примерить образ главной героине самой Пугачевой, но как говорит звезда, это не удавалось. Тогда Алла Борисовна не очень афишировала подробности своей личной жизни.

В советские годы не все песни можно было вставить в картины. Пугачева отметила, что ей нужен был надрыв. Тогда она написала несколько песен и под вымышленным именем и историей про парня-инвалида, композиции попали в фильм. В итоге это привело к ссоре с композитором Александром Зацепиным. Он отказался быть композитором фильма, но оставил в картине свои песни. В итоге вся фоновая музыка была написана Аллой Пугачевой.

Кроме музыкальных песен и сложностей, которые были связаны с ними Алла Борисовна призналась, что ей не нравился актер, который играл ее мужа. Роль супруга играл Александр Хочинский.

"Правда я была не очень довольна таким мужиком... Какой-то он вялый был... Хотя он был восходящая звезда. Мне казалось, что он должен меня вести, а он смущался", - вспоминает Примадонна.

Артистка признавалась, что киномуж не вызывал в ней романтических чувств.

"В самолете он меня никак не возбуждал... Он не любил меня", - отмечает она.

В роли поэта Пугачева хотела бы видеть Владислава Двожецкого, но что-то произошло и ей дали очаровательного Николая Волкого, который часто говорил певице "Принеси чайку". Оказалось, что речь идет совсем не про чай, а про коньяк.