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Без шоу и спецэффектов, но со школьниками: в Риге выступил Тима Белорусских

Тима Белорусских

ФОТО: Aleksejs Alifanovs

В субботу, 7 декабря, в клубе Godvil выступил молодой исполнитель из Беларуси Тима Белорусских. 

У каждого поколения свои герои. Таким является кумир современных школьников - Тима Белорусских.

Его концерты - это простое исполнение незамысловатых и добрых песенок про любовь и отношения. Никакого шоу на его концертах нет, хотя есть экран с минимальной визуализацией, взрывы дыма и конфетти.

Ну, а что еще надо 11-13-летним? Да, именно дети этого возраста, а также их родители составляют большую часть посетителей концертов Тимы. 

Тима Белорусских

ФОТО: Aleksejs Alifanovs

Дети вопят, визжат, выкрикивают его имя и конечно подпевают в голос. "Незабудка", "Мокрые кроссы", "Витаминка", "Аленка" и другие композиции.

В них нет неприличных слов - там все о поцелуях, подростковых отношениях, школе и реалиях, которые понимают только современные дети. 

Тут отдельно надо рассказать про исполнителя. На первый взгляд - неказистый, робкий мальчик, который выглядит моложе своих лет. Он бегает из стороны в сторону по сцене, а иногда радостно подпрыгивает. Вся его музыкальная группа - это он и диджей, который ставит песенку за песенкой. 

Тима Белорусских

ФОТО: Aleksejs Alifanovs

Судя по доступному репертуару в Сети, песен артиста должно было хватить примерно на час. Так оно и вышло. На бис Тима исполнил свой хит "Мокрые кроссы", хотя преимущественно пел не он, а благодарный зал. 

Вообще самым долгим был не концерт артиста, а попытка покинуть зал. Некоторые родители очень сильно возмущались и переживали, что им приходится так долго стоять с детьми в очереди. Но стоит отметить, что людей было очень много. Весь первый этаж был заполнен плотно-плотно. Было ясно, что при выходе из клуба получится огромная очередь в гардероб.  

Тем не менее, счастливые поклонницы выходили из зала с горящими глазами и улыбками на лицах. Они не только смогли посмотреть на своего кумира живьем, но и снять почти весь концерт на телефон.

Впрочем, то как это происходило можно увидеть в нашем фотоотчете!

Галерея: концерт Тимы Белорусских 

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