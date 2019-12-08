Что вызывает снижение либидо у женщин? Поясняет специалист

На сексуальное влечение женщины влияют как внешние, так и внутренние факторы, и зачастую они взаимосвязаны. Ежедневно женщина "перерабатывает" самые разные бытовые эмоции, переживая изменения в теле, что оказывает влияние на ее эмоциональный мир, физическое самочувствие, а также сексуальную жизнь и здоровье.

Сексолог dr. med. Борис Донников, представитель Libifeme в Латвии, поясняет различные причины снижения сексуального влечения – аноргазмии (оргазма нет или случается редко) и фригидности (сексуальные чувства снижены или отсутствуют).

Техническое разногласие

"Самая частая причина, почему физически здоровая женщина не получает сексуального удовлетворения, скрывается в дисгармонии пары, т.е. недостатке психологического или эмоционального контакта. Это может быть связано также с незнанием или недостатком опыта, когда пара не в состоянии найти правильные слова и откровенно поговорить друг с другом", рассказывает специалист.

В такой ситуации главное – не "застревать" и искать решение, в таком случае паре может помочь консультация у специалиста.

Психологическая зрелость

Вторая наиболее частая причина женской "прохладности" - различные тормозящие факторы психологического характера.

"Если женщина вынуждена идти на сексуальный контакт, но в действительности этого не желает, оргазма достичь очень сложно", - подчеркивает сексолог, отмечая, что большую роль играют детские впечатления и воспитание женщины.

"Например, если девочка растет в семье, где родители проблемы своих отношений как пары переносят на детей, в будущем дочери будет сложно создать семью в целом, не то что установить здоровые сексуальные отношения. Женщина не может испытать оргазм, если проблема кроется в подсознании. Наблюдая за дисгармоничными отношениями родителей длительное время, и у дочери формируется хронический стресс", - рассказал представитель Libifeme.

Если половой акт вызывает страх и психологический стресс, без помощи специалиста-психотерапевта или сексолога обойтись сложно.

Жизненный цикл женщины

Главные женские половые гормоны или эстрогены те, которые регулируют деятельность женской половой системы. Колебания уровня эстрогенов влияет на женщин как физически, так и эмоционально.

"Более выражено гормональные изменения женщины ощущают в возрасте менопаузы, однако в силу различных факторов уровень эстрогенов может быть понижен и у молодых женщин. На пониженный уровень эстрогенов могут указывать различные внешние симптомы, например, сухость кожи, рта или отсутствие мышечного тонуса, а также хрупкость волос и ногтей, тусклая кожа. Хорошая новость заключается в том, что уровень гормонов можно проверять и регулировать. Один из способов – принимать натуральный эстроген или фитоэстроген, благоприятно действующий на гормональное состояние женщины и сексуальное влечение", - отмечает Донников.

Перегрузка и стресс

Говоря о стрессе в сочетании с сексуальным влечением, мнение специалиста не так однозначно. Перегрузка и стресс могут оказывать разное влияние на либидо женщины, поскольку секс для нее, как и для мужчины, может служить возможность эмоциональной разрядки. "Такое поведение, однако, более характерно для женщин-экстравертов", - признает сексолог.

Заболевания и последствия их лечения

Низкий уровень эстрогенов может быть и врожденным, или результатом перенесенных болезней и их лечения.