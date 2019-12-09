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  • Рижанка Диана Пашко с трудом прошла в финал X Faktors. Ее спасли зрители!

Рижанка Диана Пашко с трудом прошла в финал X Faktors. Ее спасли зрители!

Диана Пашко

ФОТО: https://www.facebook.com/XFaktorsLatvija/photos/a.468014363554551/986089588413690/?type=3&theater

В воскресенье, 8 декабря, в шестом выпуске программы X Faktors в борьбе за выход в финал приняли участие четыре конкурсанта - Диана Пашко, Клавс Озолс, Элина Глузунова и Рейнис Лиепа. 

На этот раз меньше всего голосов получили Рейнис Лиепа и Диана Пашко:

Диана Пашко исполнила в этот вечер две композиции. 

Сначала для полуфинала девушка выбрала хит "Euphoria" певицы Loreen.

Интарс Бусулис и Марат Оглезнев похвалили исполнение участницы и отметили, что уверены в том, что Диана непременно пройдет в финал. 

Второй песней стала композиция Тони Брэкстон Unbreak my heart. 

На этот раз критически высказался Рейнис Сейянс, который указал, что хоть это было близко к оригиналу, он не заметил существенного качества. 

В итоге Диана и Рейнис исполнили по "спасительной песне". 

Видео: песня Рейниса Лиепы

Видео: Песня Дианы Пашко

Судьи не смогли определить, кого же отправить домой. Было предложено проголосовать зрителям. Оказалось, что в финале поклонники хотели бы видеть Диану. Именно она и получила больше всего голосов.

Напомним, теперь лишь Клавс Озолс, Элина Глузунова и Диана Пашко продолжат борьбу за 10 000 евро и контракт с компанией Sony Music. 

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