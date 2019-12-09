Рижанка Диана Пашко с трудом прошла в финал X Faktors. Ее спасли зрители!

В воскресенье, 8 декабря, в шестом выпуске программы X Faktors в борьбе за выход в финал приняли участие четыре конкурсанта - Диана Пашко, Клавс Озолс, Элина Глузунова и Рейнис Лиепа.
На этот раз меньше всего голосов получили Рейнис Лиепа и Диана Пашко:
Диана Пашко исполнила в этот вечер две композиции.
Сначала для полуфинала девушка выбрала хит "Euphoria" певицы Loreen.
Интарс Бусулис и Марат Оглезнев похвалили исполнение участницы и отметили, что уверены в том, что Диана непременно пройдет в финал.
Второй песней стала композиция Тони Брэкстон Unbreak my heart.
На этот раз критически высказался Рейнис Сейянс, который указал, что хоть это было близко к оригиналу, он не заметил существенного качества.
В итоге Диана и Рейнис исполнили по "спасительной песне".
Видео: песня Рейниса Лиепы
Видео: Песня Дианы Пашко
Судьи не смогли определить, кого же отправить домой. Было предложено проголосовать зрителям. Оказалось, что в финале поклонники хотели бы видеть Диану. Именно она и получила больше всего голосов.
Напомним, теперь лишь Клавс Озолс, Элина Глузунова и Диана Пашко продолжат борьбу за 10 000 евро и контракт с компанией Sony Music.