Рижанка Диана Пашко с трудом прошла в финал X Faktors. Ее спасли зрители!

На этот раз меньше всего голосов получили Рейнис Лиепа и Диана Пашко:

Диана Пашко исполнила в этот вечер две композиции.

Сначала для полуфинала девушка выбрала хит "Euphoria" певицы Loreen.

Интарс Бусулис и Марат Оглезнев похвалили исполнение участницы и отметили, что уверены в том, что Диана непременно пройдет в финал.

Второй песней стала композиция Тони Брэкстон Unbreak my heart.

На этот раз критически высказался Рейнис Сейянс, который указал, что хоть это было близко к оригиналу, он не заметил существенного качества.

В итоге Диана и Рейнис исполнили по "спасительной песне".

Видео: песня Рейниса Лиепы

Видео: Песня Дианы Пашко

Судьи не смогли определить, кого же отправить домой. Было предложено проголосовать зрителям. Оказалось, что в финале поклонники хотели бы видеть Диану. Именно она и получила больше всего голосов.