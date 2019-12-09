Начались выплаты по билетам на концерт Григория Лепса

Спешим сообщить, что процесс возврата платежей от субподрядчиков завершен, и в понедельник 9 декабря в сети Biļešu Serviss начнется возврат денег за приобретенные билеты.

Компания Bravo Events благодарит всех партнеров, нашедших возможность вернуть или зачесть в счет других проектов платежи, произведенные в связи с концертом Григория Лепса.

В данном вопросе нам не пошла на встречу лишь одна организация - Rīgas Pilsētas Būvvalde, отказавшая в перерасчете платежа за размещение концертных афиш. Несмотря на это и другие финансовые потери, которые неизбежны в случае отмены концерта, наша компания приняла решение о возврате денег клиентам в полном объеме.

Напоминаем, что все поклонники творчества Григория Лепса могут посетить его концерт в Таллине 21 февраля.

Для удобства мы организовали трансфер из Риги на концертную площадку в Таллине и обратно. Цена автобусного билета - 25 евро. При обмене билетов рижского концерта на таллинский, стоимость поездки - 15 евро. Более подробная информация на нашей домашней страничке www.bravoevents.lv и на сайте www.bilesuserviss.lv