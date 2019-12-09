Начались выплаты по билетам на концерт Григория Лепса

Благодарим всех за терпение в ожидании выплат по билетам на концерт Григория Лепса в "Арена Рига", отмененного из-за решения Министерства иностранных дел.
Спешим сообщить, что процесс возврата платежей от субподрядчиков завершен, и в понедельник 9 декабря в сети Biļešu Serviss начнется возврат денег за приобретенные билеты.
Компания Bravo Events благодарит всех партнеров, нашедших возможность вернуть или зачесть в счет других проектов платежи, произведенные в связи с концертом Григория Лепса.
В данном вопросе нам не пошла на встречу лишь одна организация - Rīgas Pilsētas Būvvalde, отказавшая в перерасчете платежа за размещение концертных афиш. Несмотря на это и другие финансовые потери, которые неизбежны в случае отмены концерта, наша компания приняла решение о возврате денег клиентам в полном объеме.
Напоминаем, что все поклонники творчества Григория Лепса могут посетить его концерт в Таллине 21 февраля.
Для удобства мы организовали трансфер из Риги на концертную площадку в Таллине и обратно. Цена автобусного билета - 25 евро. При обмене билетов рижского концерта на таллинский, стоимость поездки - 15 евро. Более подробная информация на нашей домашней страничке www.bravoevents.lv и на сайте www.bilesuserviss.lv
Деньги за билеты, приобретённые в торговых местах Biļešu Serviss, можно получить перечислением, заполнив заявку на сайте Biļešu Serviss, и отправив ее на info@bilesuserviss.lv. Также заявку можно заполнить в кассе Рижского Дома конгрессов.