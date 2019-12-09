Пн, 9.12.2019
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Премьер: оппозиция Рижской думы ведет переговоры о возможной консолидации

Кришьянис Кариньш.

ФОТО: Valsts kanceleja

Оппозиционные партии Рижской думы ведут переговоры о возможной консолидации, если решено будет провести внеочередные выборы в Рижскую думу, заявил сегодня, 9 декабря, журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш. 

По его словам, если будет принято решение о роспуске думы, правящие партии его поддержат, так как общество заинтересовано в том, чтобы дума "работала как следует".

Как заявил Кариньш, переговоры ведутся с целью консолидации оппозиции Рижской думы,

чтобы интересы населения были лучше представлены. 

Как сообщалось ране, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

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