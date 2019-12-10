Сестра Жанны Фриске о действиях Шепелева: "Подготавливал себе мягонькое местечко"

В центре обсуждения оказалось интервью Дмитрия Шепелева журналистке Ксении Собчак, где он рассказал о растрате денег Русфонда родителями Жанны.

Сестра певицы Наталья призналась, что смотрела интервью только отрывками. Она заявляет, что Шепелев лукавит в этом интервью.

"Я с приставом вместе сидела, а Дмитрий говорит, что разговор только с адвокатом...Мы с мамой вдвоем приходим на свидание с ребенком. мы сидели в крохотной комнатушке. Сидела психолог, Платон, я мама и шесть охранников", - рассказывает женщина.

Дмитрий Шепелев не разговаривает напрямую с сестрой Жанны.

Анна Семенович подтвердила, что удивлена происходящему. Она помнит, что Жанна всегда принимала участие в воспитании младшей сестры. Кроме того, исполнительница считает, что у покойной коллеги интеллигентная и нормальная семья.

Что касается обвинений в обналичивании счетов Жанны, то Наталья опровергла слова Шепелева. Женщина подчеркнула, что Дмитрий готовился к смерти жены очень тщательно.

"Он подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от счетов были у него. Жанна лежала в Германии. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели... И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты"...

Он по 20 миллионов (около 280 000 евро - прим. ред.) все время снимал... А он после этого говорит, что мы все это сняли?... Хорошо. Я не буду ничего говорить..." - рассказывает Наталья.

Она признается, что Шепелев оформил генеральную доверенность каким-то образом, когда Жанна была под морфием. Женщина уверена, что окружающие знают правду, но молчат. Деньги, которые родные сняли с Русфонда пошли на то, чтобы раздать долги.