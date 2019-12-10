Nissan Leaf и столб - комбинация, которую совсем бы не хотелось пережить в реальности

В рамках программы оценки автомобилей, которая известна под названием EuroNCAP (European New Car Assessment Programme), тест бокового столкновения со столбом совершается на скорости 32 км/час. В ходе выполнения DEKRA скорость была более чем в два раза выше - 75 км/час.

Чтобы продемонстрировать, что происходить со сравнительно новой машиной, если она, к примеру, развернется на дороге и средней опорой врежется в дерево, специалисты DEKRA взяли электрический Nissan Leaf, разогнали до упомянутой скорости и ударили об столб.

Нужно сказать, что боковые подушки безопасности вряд ли помогли бы водителю, так как удар был настолько сильным, что из ниши была выбита одна из передних фар, а сама машина фактически обернулась вокруг столба, коснувшись передом и задом. Почти. В случае более старого автомобиля из 80-х или 90-х годов, скорее всего, он бы обернулся вокруг столба и там бы и остался.