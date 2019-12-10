Умерла солистка группы Roxette

"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", - заявила менеджер Мари Димберг.

Сожаление высказал также коллега Мари Пер Гессле.

"Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней", - сказал он

Напомним, в 2002 году у артистки был диагностирован рак мозга. По данным издания Dagens Nyheter, певица не сдавалась и долгие годы боролась с раком.

Галерея: Группа Roxette

Всего Мари Фредрикссон выпустила восемь студийных альбомов. Последний увидел свет в 2013 году.

В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Уже тогда певица начала испытывать проблемы с передвижением и памятью. Врачи ей посоветовали воздержаться от гастролей.