Умерла солистка группы Roxette

Солистка легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на менеджера артистки.
"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", - заявила менеджер Мари Димберг.
Сожаление высказал также коллега Мари Пер Гессле.
"Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней", - сказал он
Напомним, в 2002 году у артистки был диагностирован рак мозга. По данным издания Dagens Nyheter, певица не сдавалась и долгие годы боролась с раком.
Галерея: Группа Roxette
Всего Мари Фредрикссон выпустила восемь студийных альбомов. Последний увидел свет в 2013 году.
В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Уже тогда певица начала испытывать проблемы с передвижением и памятью. Врачи ей посоветовали воздержаться от гастролей.
Группа Roxette была создана Мари Фредрикссон и Пер Гессле в 1986 году. Прославился коллектив в 1989 году благодаря песне The Look. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Многие песни группы становились хитами и саундтреками к фильмам ("Красотка", "Бесконечная история 3", "Беверли-Хиллз, 90210" и другие). Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.
Story here: https://t.co/xxZY0MlTDk— The Daily Roxette (@dailyroxette) December 10, 2019