"Ты - мне, я - тебе"? Выводы после введения санкций против Лембергса

Введение санкций США против Айвара Лембергса вызвало в Латвии настоящий ажиотаж. О чем говорит это событие в контексте отношений Латвии и США?

Что случилось?

В понедельник, 9 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список - Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями.

Несмотря на то, что существуют разные мнения о том, может ли это что-то изменить в ходе расследования против лица, называемого олигархом, в целом все это заставляет сделать несколько выводов о том, что происходит в отношениях между Латвией и США.

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Вывод № 1: США позиционируют себя как сторонников антикоррупционных реформ в Латвии

Вне зависимости от того, поступило ли это решение от США или было запрошено правительством Латвии, Вашингтон вновь публично заявил о себе как о стороннике антикоррупционных реформ в нашей стране. Эта позиция очень важна после относительно недавнего "выговора" относительно ситуации в банковском секторе Латвии.

В тот момент многие могли подумать, что министерство финансов США по отношении к Латвии выступает в качестве воспитателя, но на данном этапе публичное заявление ясно указывает на то, что правительство Латвии является партнером этой институции.

В тексте отчета с самого начала подчеркивается, что правительства США и Латвии тесно сотрудничали в целях искоренения коррупции в Латвии и других странах.

В тексте также отмечается, что Латвия является ключевым союзником в Европе, в отношении которого Вашингтон готов продолжать выполнять свои обязательства и бороться с олигархами, ослабляющими латвийскую экономику.

Вполне возможно, что эта позиция также может служить признаком похвалы за ту работу, которую она проделала в области борьбы с коррупцией. В конечном счете, для Соединенных Штатов также важно побуждать своих союзников проводить выгодную им внешнюю политику с дровишками позитивизма. В конце концов, что эффективнее - поддерживать напряжение или мотивировать различными поощрениями?

Вывод № 2: Важная победа латвийского правительства

Учитывая, что премьер-министр Кришьянис Кариньш уже давно подчеркивает необходимость искоренения следов коррупции в Латвии (особенно в банковском секторе), такая готовность Соединенных Штатов является важным признанием его политической позиции на международном уровне. Теперь правительство может легче обосновывать перед своими политическими конкурентами необходимость продолжать выбранный курс.

В конце концов, относительно легко сказать, что необходимо делать так, а не иначе, если конкретные действия совпадают с мнением главного союзника в сфере международной безопасности.

Сфера международной безопасности в Латвии чрезвычайно важна. Тем более что наша страна все еще ощущает давление со стороны России, проверяющей внешнюю границу НАТО.

ФОТО: Valsts kanceleja

Вывод № 3: Мы попали в круг ближайших союзников США

Учитывая, что латвийское государство с самого начала своей независимости выбрало тесное атлантическое направление и сделало упор на сотрудничество непосредственно с Соединенными Штатами (а не с Европейским союзом), мы, возможно, попали в эпизод, в котором мы можем снова увидеть плоды этого шага.

В этом контексте вспоминается недавний саммит НАТО, на котором наша страна была приглашена на специальный обед двухпроцентников, организованный Трампом.

Участвовали только те страны, которые потратили на оборону не менее 2% ВВП - это то требование США, которое стало особенно актуальным во времена Дональда Трампа.

Следует также помнить, что в сентябре этого года был подписан пакт об усилении военного присутствия США в Польше. По мнению многих военных аналитиков, эти силы также сыграют важную роль в обеспечении безопасности стран Балтии.

Возможно, что санкции против Лембергса также можно рассматривать как еще один эпизод благосклонности США.

В конце концов, сам Лембергс не настолько выдающийся человек, чтобы им интересовались так же, как элементами, связанными с международной торговлей оружием (против которых были объявлены санкции одновременно с ним).