Трагедия у соседей: в одной из квартир Клайпеды был найден мёртвый младенец

В воскресенье полиция Клайпеды в одной из квартир нашла мёртвого двухмесячного младенца. В этот же вечер были задержаны мать ребёнка и её сожитель, сообщает портал 15min.
Как сообщается, малышка была найдена в коммунальной квартире в воскресенье около 14.00. Ребёнок был дома один.
В этот же вечер были задержаны и арестованы женщина 1989 года рождения и её сожитель 1987 года рождения. Пара уехала искать работу в деревню.
Мужчина, который изначально обещал нанять пару на работу, узнал их из изображений, распространенных полицией. Мужчина немедленно связался с полицией.
По информации полиции, разыскиваемые - Алина Сребалюте и Миколас Руикис. Как сообщает 15min, это не первый ребёнок женщины.
По данным полиции, тело девочки возрастом в 2,5 месяцев было найдено на стадии разложения. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Представитель полиции Клайпеды Грета Блютайте рассказала агентству BNS, что службе было известно о ситуации в этой семье и ее ограничили в родительских правах в случае с тремя детьми. С матерью работали социальные работники.
Семья находилась под надзором, во время визитов никаких нарушений не было констатировано. Однако условия, в которых рос ребёнок, не были подходящие.
По словам представительницы полиции, у женщины были проблемы с алкоголем, она также была замечена выпившей будучи в положении.
В службе по защите прав детей отмечают, что информации о сожителе женщины нет.
Сейчас ожидаются выводы экспертов о причинах смерти ребёнка, а также информации о здоровье матери и малышки в период беременности.
Мать с сожителем, возможно, отсутствовали дома несколько дней. Когда женщина перестала отвечать на звонки, близкие начали её искать.
Родные не могли попасть в квартиру, была вызвана полиция. Увиденное в квартире их шокировало - в кроватке находился труп малышки.
Мужчина, который жил с матерью ребёнка - не её биологический отец.
Полиции пара сказала, что они в шоке от случившегося. Мать рассказала, что ребёнок после кормления был оставлен в кроватке.
Правда ли слова матери, узнает экспертиза.