Трагедия у соседей: в одной из квартир Клайпеды был найден мёртвый младенец

Как сообщается, малышка была найдена в коммунальной квартире в воскресенье около 14.00. Ребёнок был дома один.

В этот же вечер были задержаны и арестованы женщина 1989 года рождения и её сожитель 1987 года рождения. Пара уехала искать работу в деревню.

Мужчина, который изначально обещал нанять пару на работу, узнал их из изображений, распространенных полицией. Мужчина немедленно связался с полицией.

По информации полиции, разыскиваемые - Алина Сребалюте и Миколас Руикис. Как сообщает 15min, это не первый ребёнок женщины.

По данным полиции, тело девочки возрастом в 2,5 месяцев было найдено на стадии разложения. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Представитель полиции Клайпеды Грета Блютайте рассказала агентству BNS, что службе было известно о ситуации в этой семье и ее ограничили в родительских правах в случае с тремя детьми. С матерью работали социальные работники.

Семья находилась под надзором, во время визитов никаких нарушений не было констатировано. Однако условия, в которых рос ребёнок, не были подходящие.

По словам представительницы полиции, у женщины были проблемы с алкоголем, она также была замечена выпившей будучи в положении.

В службе по защите прав детей отмечают, что информации о сожителе женщины нет.

Сейчас ожидаются выводы экспертов о причинах смерти ребёнка, а также информации о здоровье матери и малышки в период беременности.

Мать с сожителем, возможно, отсутствовали дома несколько дней. Когда женщина перестала отвечать на звонки, близкие начали её искать.

Родные не могли попасть в квартиру, была вызвана полиция. Увиденное в квартире их шокировало - в кроватке находился труп малышки.

Мужчина, который жил с матерью ребёнка - не её биологический отец.

Полиции пара сказала, что они в шоке от случившегося. Мать рассказала, что ребёнок после кормления был оставлен в кроватке.