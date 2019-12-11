Фильм, снятый в Риге, побил рекорд проката в Италии

В первый день показа фильм посмотрело 82 тысяч зрителей, таким образом, собрав в прокате 602 000 евро. С таким показателем фильм побил рекорд в Италии, обогнав сборы многих голливудских картин в стране.

По сюжету картины главному герою, итальянскому мафиозному авторитету Чиро, приходиться отправится в Ригу. Действие картины происходит на нескольких улицах нашей столицы, в красивых частных домах, порту, аэропорту, комплексе Z-Towers, гостинице Gallery Park Hotel и в нескольких парках Риги. Важно, что "Бессмертный" является одним из немногих иностранных фильмов, где действие происходит именно в Риге, таким образом обеспечивая городу дополнительную узнаваемость.

В ряде актёров, участвовавших в съёмках фильма, приняли участие и латвийские артисты, такие как: Гатис Гага, Каспарс Карклиньш, Дарта Даневича, Анатолий Фечин и оперная певица Сонора Вайце.

"Фильм "Бессмертный" – это как новая, неожиданная глава оригинального телесериала ТВ-компании SKY "Гоморра", который достиг чрезвычайно широкой зрительской аудитории во всём мире", – рассказал Сергей Серпухов.

Этот проект принёс в Латвию более одного миллиона евро. Этот фильм также предоставил местным кинематографистам очередную возможность поработать над международным проектом и ещё больше продвигать Латвию как конкурентоспособное место для съемок в контексте Европы.